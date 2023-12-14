西螺農工前路口新畫槽化線過胖 用路人不慎壓線成另類交通瓶頸

雲林縣西螺鎮大同路、興農西路及興農東路路口，因常有大型車左轉，進而影響後方車輛行車動線，增加通行危險性，鎮公所為改善交通瓶頸，上月9日至11日進行道路改善施工作業，重新配置車道及重畫標線，然而最近接獲不少用路人陳情，通過路口銜接處發現自己竟駛進槽化線上，造成壓線，直呼標線規畫有問題，鎮公所表示已現勘，近日改善完成。

該路口雙向原本只有一個混合車道及一個機慢車道，現調整為接近路口端有三個車道，包括一個左轉道、一個直行道、一個直行右轉道；然而道路中心槽化標線因畫設範圍過大，造成車道變換距離壓縮，引起地方熱論。

不少用路人連日在地方社團上發文討論該路口，反映「會壓線」、「設計有問題」、「在地人都不知道怎麼通行了，何況是外地人」等心聲，且路口銜接處新標線最初未畫上引導線，以致許多人困惑行車動線究竟為何，直呼遇到簡直陷阱。

據了解，該路口原本就有許多大型車需要左轉，後方直行車輛多會因此往右側切出，反而壓縮到機慢車道的動線，增加不少危險性，因此鎮公所爭取國土管理署經費改善；縣府工務處指出，規畫設計階段由西螺鎮公所與縣政府、縣警局、西螺警分局等單位一同會勘，完成圖則由縣府轉國土署核備，後由公所執行。