快訊

大選前30天！路透：國民黨副主席夏立言突訪中國

遙不可及的1.5℃：COP28決議未來停用化石燃料，夠阻止暖化嗎？

國中生畫「帝王條款」獲獎被出征！母親曝煎熬心情：感謝聲援、孩子不會放棄畫畫

「歡迎光臨」到漁光島取景 林俊憲爭取搭景貨櫃屋成市集

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市漁光島觀光人潮增多，但攤販凌亂，立委林俊憲希望藉由實境節目「歡迎光臨第二季」將在漁光島拍攝，未來能保留貨櫃屋，規畫為市集。記者鄭惠仁／攝影
台南市漁光島觀光人潮增多，但攤販凌亂，立委林俊憲希望藉由實境節目「歡迎光臨第二季」將在漁光島拍攝，未來能保留貨櫃屋，規畫為市集。記者鄭惠仁／攝影

台南市安平區漁光島近年成為超人氣景點，不僅吸引大量觀光客來欣賞沙灘日落美景，更有電視節目相中此處，欲前來取景。知名實境節目「歡迎光臨第二季」將在漁光島拍攝，且會搭設貨櫃屋，立委林俊憲今整合各事權單位，爭取拍攝後將貨櫃屋保留，讓現有露天商販進駐，維持景區美觀，也免於重複施工。

林俊憲今邀集農業部林業及自然保育署、台南市政府相關局處，以及促成劇組拍攝的在地漁光里長林寧峰會勘，多方一起就劇組取景及搭景貨櫃屋事宜共同協商，促進台南觀光。

林俊憲表示，漁光島近年觀光迅速發展、名聲遠播，甚至吸引電視節目來取景，不過基礎設施一直未跟上，上周才針對漁光島交通與基礎設施改善會勘過，爭取到7.18億。此次有劇組來，希望能趁這個機會多加宣傳漁光島美景，更希望能將搭設的貨櫃屋留下，以市集概念重新規劃，也讓環境更美觀，達成多贏局面。

「歡迎光臨」紀導演表示，該節目曾在澎湖取景，帶來不少觀光客至取景地點，相信未來透過各政府機關合作，能帶來觀光效益，把整座漁光島打造成網美打卡景點。

林俊憲補充，由於漁光島絕大多數土地屬於國有，更有大面積的保安林地，法規嚴格難以新建房屋，因此漁光橋旁有大量流動商販聚集，遊客也有購買食物或戲水裝備的需求，應思考如何整頓。此次劇組搭設貨櫃屋，正好提供機會，將商販統一規畫管理，自己也會全力協助市府。

市府提出以承租土地方式來解決保留貨櫃屋，讓商販進駐並統一管理的建議，林業及自然保育署認為此訪可行，就看細部規畫內容如何，希望能創造多贏。

漁光里里長林寧鋒認為漁光島藝術節已舉辦第3屆，若能做進一步做市集規畫，將原本的流動攤販搭配市容做整合，相信能帶來更多的觀光效益。

林俊憲說，隨著各式基礎設施逐漸跟上腳步，包含道路、停車、盥洗設備與廁所，現在則要推動周邊商業活動規畫，讓漁光島逐步朝國際級海濱景點的目標邁進。也希望此次電視節目取景能讓更多人知道漁光島，自己也會提供一切必要協助，讓更多人看到台南之美。

知名實境節目「歡迎光臨第二季」將在漁光島拍攝，立委林俊憲今召集農業部林業及自然保育署、台南市政府相關局處現勘，並爭取貨櫃屋保留並規畫成市集，促進台南觀光。記者鄭惠仁／攝影
知名實境節目「歡迎光臨第二季」將在漁光島拍攝，立委林俊憲今召集農業部林業及自然保育署、台南市政府相關局處現勘，並爭取貨櫃屋保留並規畫成市集，促進台南觀光。記者鄭惠仁／攝影
知名實境節目「歡迎光臨第二季」將在漁光島拍攝，立委林俊憲今召集農業部林業及自然保育署、台南市政府相關局處現勘，並爭取貨櫃屋保留並規畫成市集，促進台南觀光。記者鄭惠仁／攝影
知名實境節目「歡迎光臨第二季」將在漁光島拍攝，立委林俊憲今召集農業部林業及自然保育署、台南市政府相關局處現勘，並爭取貨櫃屋保留並規畫成市集，促進台南觀光。記者鄭惠仁／攝影

林俊憲 台南 多人

延伸閱讀

藍白直搗賴台南 綠反酸：柯搞亂台北、侯落跑已沒新北本命區

參選立委聲請假處分遭駁回 王家貞：並非game over

賴清德、蕭美琴、林俊憲東區後援會成立 呼籲鄉親衝高得票

民進黨激化對決打2張牌 林俊憲：阻擋韓國瑜 搶救憨川

相關新聞

台南古蹟「三崁店社」修復 社標石柱竟不見

台南市定古蹟永康三崁店糖廠神社遺跡及歷史建築三崁店糖廠防空洞群，市府7月啟動修復工程，卻傳出「三崁店社」社標石柱不知去向...

「歡迎光臨」到漁光島取景 林俊憲爭取搭景貨櫃屋成市集

台南市安平區漁光島近年成為超人氣景點，不僅吸引大量觀光客來欣賞沙灘日落美景，更有電視節目相中此處，欲前來取景。知名實境節...

北港朝天宮媽祖明年再來嘉遶境 黃敏惠送大帖虔誠邀請

諸羅建城將迎來320周年，國定古蹟嘉義城隍廟「城隍夜巡諸羅城」，入選交通部觀光署「2024-2025台灣觀光雙年曆」。昨...

廣角鏡／嘉市推汙水系統 接管增2650戶

嘉義市汙水系統第1期分支管網及用戶接管第4、5標工程完工，市長黃敏惠昨主持啟用典禮，指出一般用戶接管戶數增2650戶，美...

雲林斗六轉運站 21日動工

雲林國道、公路、市區客運路線約90條，但缺乏指標性轉運站，縣府今年規畫新設6處轉運站，斗六站預計21日動工，提供220個...

雲林虎尾、台南善化百年糖廠 陸續開工製糖

逾百年歷史的台南善化糖廠、雲林虎尾糖廠仍有製糖，月中開工到明年3月間，民眾在善化又可看到高聳煙囪運轉，聞到蔗香甜蜜味幸福...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。