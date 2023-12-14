「歡迎光臨」到漁光島取景 林俊憲爭取搭景貨櫃屋成市集

台南市安平區漁光島近年成為超人氣景點，不僅吸引大量觀光客來欣賞沙灘日落美景，更有電視節目相中此處，欲前來取景。知名實境節目「歡迎光臨第二季」將在漁光島拍攝，且會搭設貨櫃屋，立委林俊憲今整合各事權單位，爭取拍攝後將貨櫃屋保留，讓現有露天商販進駐，維持景區美觀，也免於重複施工。

林俊憲今邀集農業部林業及自然保育署、台南市政府相關局處，以及促成劇組拍攝的在地漁光里長林寧峰會勘，多方一起就劇組取景及搭景貨櫃屋事宜共同協商，促進台南觀光。

林俊憲表示，漁光島近年觀光迅速發展、名聲遠播，甚至吸引電視節目來取景，不過基礎設施一直未跟上，上周才針對漁光島交通與基礎設施改善會勘過，爭取到7.18億。此次有劇組來，希望能趁這個機會多加宣傳漁光島美景，更希望能將搭設的貨櫃屋留下，以市集概念重新規劃，也讓環境更美觀，達成多贏局面。

「歡迎光臨」紀導演表示，該節目曾在澎湖取景，帶來不少觀光客至取景地點，相信未來透過各政府機關合作，能帶來觀光效益，把整座漁光島打造成網美打卡景點。

林俊憲補充，由於漁光島絕大多數土地屬於國有，更有大面積的保安林地，法規嚴格難以新建房屋，因此漁光橋旁有大量流動商販聚集，遊客也有購買食物或戲水裝備的需求，應思考如何整頓。此次劇組搭設貨櫃屋，正好提供機會，將商販統一規畫管理，自己也會全力協助市府。

市府提出以承租土地方式來解決保留貨櫃屋，讓商販進駐並統一管理的建議，林業及自然保育署認為此訪可行，就看細部規畫內容如何，希望能創造多贏。

漁光里里長林寧鋒認為漁光島藝術節已舉辦第3屆，若能做進一步做市集規畫，將原本的流動攤販搭配市容做整合，相信能帶來更多的觀光效益。