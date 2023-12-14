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不能腳踏實地但雙手萬能 侯承平輪椅上展彩筆

中央社／ 嘉義縣14日電

73歲脊髓損傷者侯承平半生奉獻給弱勢群族，退休後為打發時間學畫6年竟然開了畫展，自己也驚訝不已，友人形容他雖「不能腳踏實地，但雙手萬能」，坐在輪椅畫出彩色世界。

侯承平是脊髓損傷者，19歲踏入社會工作才一個星期，就從高處摔落，半身不遂。

民國108年侯承平參加嘉義市脊髓損傷者協會的髓馨油畫班，接受藝術家莊玉明、劉婷瑟等人指導，畫出了一片天。12月2日至30日在嘉義市九華山地藏庵菩提樓舉辦「輪椅上的彩筆～侯承平油畫首次個展」。

莊玉明今天告訴中央社記者，侯承平用一支筆改變人的命運，這支筆讓他站起來，成了藝術家的一員。

侯承平接受中央社記者訪問說，19歲（58年）高工畢業後開始工作第一週，就從工廠屋頂高處墜落，躺在地上昏迷10小時才被同事發現，當時的人缺少急救常識，直接把他塞進計程車送醫，加上那時醫療技術較不發達，經1年半的治療，他仍舊下半身癱瘓。

「受傷後回家幾乎都躺在家裡」，侯承平說，直至79年中華民國脊髓損傷者協會（中華民國脊髓損傷者聯合會前身）成立，在協會的幫忙下他坐上輪椅，脫離了茫然沒有未來的日子。

侯承平82年到台北接受脊損協會訓練如何協助脊椎損傷者，在朴子國小退休老師陳碧琴的協助下，84年創立嘉義縣脊椎損傷者協會，幫助與他同樣遭遇的人；侯承平強調，不希望他們過著漫長無助的日子。

侯承平說，年過60後因母親年邁身體狀況不佳，他辭掉嘉義縣聲暉聽障協會總幹事的工作回家陪伴照顧，6年前覺得退休日子有些無聊，報名繪畫班打發時間，畫久了就畫出興趣，以作品「漁港所見」入選2021台灣身心障礙協會第七屆光之藝廊創作獎。

在莊玉明的鼓勵下，侯承平抱著忐忑不安的心情開了畫展，10日舉辦開幕式，曾經被他幫助過的人，一同學畫的人都前來祝賀，場面溫馨。現場一名友人形容他，雖「不能腳踏實地，但雙手萬能」，不僅是桌球打得好，坐在輪椅上畫出彩色世界。

莊玉明表示，侯承平畫作形色有韻，是生命勇者畫家，創作多取材自家鄉田野風景及日常生活，呈現恬靜自得之感，首次個展主題分為「山海寄情」、「鳥語花香」、「風景四季」及「其他」等，約展出40件作品。

嘉義 輪椅

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