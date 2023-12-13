嘉市五連霸議員遺體返鄉 議員同事泣送「任務完成一路好走」

嘉市議會60歲5連霸資深議員、民進黨團總召蔡文旭，因癌逝台大醫院，傍晚遺體返鄉，在警車陪同下進入市區，因他思思念念議會、為民服務，家人安排至市議會巡禮、返家、遶行服務處後送往市立殯儀館。當經過服務處門口不分藍綠議員在議長陳姿妏帶領下喊著「議員任務完成一路好走」大家悲從中來泣不成聲。

傍晚6點36分，載送蔡文旭遺體廂型車在警車陪同下抵達服務處，議長陳姿妏、民進黨立委王美惠、中常委陳茂松、市黨部主委議員黃露慧、黃大佑、林煒軒、黃盈智、國民黨議員張秀華、陳家平、無黨籍議員孫貫志、前議員凌子楚以及民眾約20多人於門口喊著「議員任務完成一路好走」，並向廂型車行鞠躬禮3次，瞬間泣不成聲。

司機拉開廂型車側門似乎讓他和大家作最後的告別，家屬一旁哭喊著「你任務完成、要放下」、「好朋友都來送你、放下、安心」眾人和家屬哭成一團，短暫告別停留後，在眾人雙手合十下廂型車往市立殯儀館行進。

議長陳姿妏表示，今年9月議會到南橫考察是蔡文旭提議，他因病無法同行，但回程時還特過來和同事吃飯。主持臨時會有看到他瘦了一大圈臉色也不好，關心詢問，他表示有持續在看醫師，還說連續抽2次血都300多CC，感到詫異又不好意思問，再來他就沒有來議會。事後得知在前市長涂醒哲幫忙下從嘉基轉到台大，期間曾轉到普通病房，還很開心用LINE向大家報平安，以為會康復回來，沒想到會是這樣結果。

陳姿妏說，和蔡文旭一齊出去就好像帶著1本書，他的博學多聞令人印象深刻，可以談茶、聊酒。市政質詢簡潔有力、切中其要。

議員陳家平說，蔡文旭多才多藝，精通書法、繪畫，交遊廣闊四處都有好朋友。

黃露慧拭淚地說，今天接到消息時很震驚，黨團失去一名戰將、議會損失好同事、好朋友，但相信他20多年的專業問政表現身影一定會留在市民心中、永遠懷念他。

議員孫貫志說，他是名非常認真的議員，欣賞他的專業問政、落實選民服務，這屆議員座位特地選坐在他旁邊，為的就是向他學習、交流，蔡文旭也不吝大方分享。蔡文旭常運動，又沒有不良習慣，接到消息時也是難以接受；這麼一位專業認真、勤快為民服務的議員就這樣走了，對嘉義市而言是痛失英才，雖然對他說「任務完成一路好走」，心中其實是萬般不捨。