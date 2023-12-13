台南竹溪水岸環境改善 舊市區森林秘境即將公開

台南市政府爭取前瞻基礎建設計畫推動「竹溪水岸改善及環境營造」工程，盼讓民眾深入探索舊市區以低度開發原則進行自然復育與手作步道森林生態，預定明年初對外開放。

台南市政府水利局今天發布新聞稿指出，竹溪為台南舊市區唯一自有天然水源河川，繼承清朝康熙年間「台灣府志」的「府城八景」，並在民國45年選列為「台南十二勝景」。

水利局指出，竹溪過往擁有很多自然生態，林蔭濃密，中游地區有竹溪寺座落，寺旁的鳳凰吊橋、後方的山門極具特色，既有的大樹、動物雕塑等，經設計巧思保留下來融入於新景觀，現已成為民眾日常運動、遊逛賞景的人文場域。

水利局指出，隱於竹溪寺旁濃密森林，雖位處南區體育公園旁，卻人煙罕至，這座森林最早於17世紀便已記載於文獻史料及古地圖，名為「哈赫拿爾森林」，意為「海牙人的森林」，曾是野鹿群棲古獵場，即便周遭聚落城市隨時代更迭變化，林中仍維持巨樹參天原始林相，是府城珍稀自然資源之一。

水利局指出，市府推動竹溪計畫第二期第二階段「竹溪水岸改善及環境營造」工程，工程於民國111年底發包開工，深入具久遠歷史的哈赫拿爾森林，完整保留森林林相原始風貌，以軟性鋪面進行森林園區內動線塑造，並為野生動物保留生物通道。

水利局指出，整體步道系統結合定點解說系統導入，提供民眾親近、探訪台南都市綠肺與水脈，打造富含歷史文化底蘊的野趣淨地，預計明年可正式對外開放。