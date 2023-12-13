嘉市藍營立委張秀華邀辯論 綠營王美惠反批程度不夠何來辯論

嘉義市立委選戰藍、綠候選人從看板大戰一來一往各不相讓，藍營候選人張秀華今天邀對手綠營王美惠就前瞻計畫辯論，到底是立委不給力或市府不努力？王美惠回應，連前瞻計畫基本常識，都搞不清楚，對於這樣沒有程度的對手，何來辯論的需要？

審計部七月底公布「111年底前瞻計畫一至三期特別預算補助地方政府經費執行情形」，其中嘉義市僅獲30.95億全台各縣市最少，張秀華指稱對手王美惠爭取預算不力，王美惠反指抹黑及造謠，並甩鍋市政府沒提計畫，副總統賴清德上周抵嘉輔選更加碼「要換掉市政府」，引起市民一片譁然。

張秀華今天下午站在引發雙方論戰的看競選看板前說，前瞻計畫嘉義市倒數最後一名是事實、且是「審計部認證」，沒有抹黑、造謠；對手說國民黨候選人不懂前瞻計畫，「不懂要問、不懂又不問」，邀請王美惠公開辯論。

她表示，副總統賴清德說是嘉市府的事情爭取不力，要換嘉義市政府，對全體嘉義市公務人員相當不公平，更為公務員叫屈，市長黃敏惠是五星市長、幸福城市第一名，各項評比也在全國名列前茅，如今卻有換市政府的說法。賴清德在台北幫吳思瑤造勢時說吳是有份量、有力量的立委所以她爭取了預算最多，政府也很放心地把預算給她，反觀嘉義市立委前瞻計畫最後一名，就是嘉市立委沒有份量、沒有力量？

她說，看板換再多都沒用真相只有一個，真的假不了，假的真不了，前瞻計畫全國最後一名，是審計部認證，王美惠對不起所有的嘉義市民，應該好好地做一場前瞻計畫辯論。

王美惠回應，對手連前瞻計畫有幾型、提案單位為何，連這些基本的常識，都搞不清楚，對於這樣沒有程度的對手，何來辯論的需要？

王美惠表示，前瞻競爭型的補助，應由縣市政府提案，中央部會才能審核。而中央自辦的前瞻，嘉義市排名全國第6，排名更贏過六都，這些資料行政院都有公佈，國民黨候選人惡意扭曲前瞻計畫，把前瞻作為選舉鬥爭的工具。對於「顛倒是非、造謠抹黑」的論述，何來辯論的需要。

王美惠表示，知道嘉義市需要的建設、合理的經費，這3年多來爭取成功率是百分百。以殯葬園區3期道路為例，是她出面協調最終爭取到建設經費。如副總統賴清德所言，「王美惠就是有份量的立委，才能處理這些問題。」沒有送案件，任何立委都不能爭取經費。重點在於市府有沒有送案，這是最基本的常識，事到如今國民黨候選人仍搞不清楚，實在很悲哀。