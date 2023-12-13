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全台唯一五分車運駛了！今起穿梭雲林鄉鎮載甘蔗

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林虎尾糖廠12月15日進入製糖季，全台唯一的五分車今起運駛載甘蔗，穿梭在虎尾鎮至東勢鄉之間。記者陳苡葳／攝影
雲林虎尾糖廠12月15日進入製糖季，全台唯一的五分車今起運駛載甘蔗，穿梭在虎尾鎮至東勢鄉之間。記者陳苡葳／攝影

雲林虎尾糖廠製糖至今已116年，是全台唯一仍以五分車載運甘蔗且唯二尚在運作的廠區，該廠自本月15日起進入製糖季到明年3月底止，因製糖期間不少民眾會追拍小火車，曾發生車輛違停或違規停靠，致與五分車發生擦撞等意外，台糖今呼籲民眾留意交通安全。

為確保五分車行駛順暢，虎尾糖廠日前派員進行鐵道安全檢查，廠方今天表示，本月15日起進入甘蔗採收期，用來載運甘蔗的五分車今天起就會開始運駛，每天12班次往返虎尾鎮至東勢鄉。

虎尾糖廠說，五分車僅於製糖季期間行駛，尤其列車行經虎尾段時會與台灣高鐵列車交會，另類「雙鐵」相映田野景致，難得同框成為鐵道迷及遊客每年度為之狂熱的追焦要事。

近年發生過數件五分車與車輛擦撞事故，包括民眾開車闖越平交道、車輛違停在軌道周邊等，虎尾糖廠今天表示，民眾行經鐵道周邊時應保持距離，勿直接闖越並落實停、看、聽。

雲林縣警察局交通隊指出，依據道路交通管理處罰條例規定，汽車駕駛人駕車闖越鐵路平交道、或在鐵路平交道臨停等，將處1萬5000元至9萬元罰鍰，並吊扣其駕駛執照1年；因而肇事者則吊銷駕照。

五分車 鐵道迷 甘蔗

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