台南沙崙派出所斥資近億！2024下半年動土 地方：希望對治安有助益

台南高鐵特定區發展快速，又有沙崙智慧綠能科學城、中研院南部院區、資安等高科技產業進駐，人口數成長。而附近目前僅有歸仁警分局大潭派出所負責轄內治安，地方認為應該高鐵區附近新設派出所。經地方努力，新設「沙崙派出所」將在高鐵6路及8路之間空地，預計明年下旬動工。地方民眾期待表示，希望趕緊完工，如此可讓當地治安更好。

沙崙派出所預定設置在歸仁六路至八路中間空地，緊鄰台南高鐵站附近，基地總面積約711坪，建築面積大約356坪共三層樓，周遭汽機車停車各20個左右。台南市警局表示，目前完成細部設計，預計明年4月取得建照，同年下旬招標且動土，預計115年6月完工。

警局表示，建設經費大約9400萬5000元，台南市政府逐年編列預算支應，並編列35名員額，以供派出所人力。

當地看東里長王慎正表示，目前由大潭派出所負責轄區治安，希望完工後能夠對當地治安有所助益。畢竟附近晚間有許多道路常有飆車族，噪音問題讓大家感到不便，日後可以就近維護治安，地方相當期待。

今立院內政委員會到現地勘查，立法委員李德維、王定宇、陳以信與內政部政務次長吳容輝出席考察。陳以信說，台南市現在共有4380位員警，每10萬人，所需235名警力，與鄰近縣市相比較薄，尚需增派人力；王定宇說，目前歸仁警分局現有員額，從選舉、春安到燈會，高鐵區勢必人潮湧入，警力中央能夠適度支援。