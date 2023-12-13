丁學忠提「修惡法、護農民」 蘇治芬：勿以不實言論傷害農民

國民黨雲林縣第一選區（海線）立委候選人丁學忠今天召開「修惡法、護農民」記者會，針對《農業天然災害救助辦法》提出科學勘災取代人工勘查，中央公告及審核，縮短勘災時程、加速救助金發放等3大修正方向，認為救助應以大數據作為啟動基準；綠委候選人蘇治芬說，既有制度已實現科學化勘災機制，以「討論公共政策需要專業和嚴肅態度」回應。

丁學忠今邀雲林縣農會總幹事陳志揚、雲林青農聯誼會理事長陳炳洲等多名農民召開記者會；陳炳洲種植溫室小黃瓜及花生，10月受小犬颱風影響，溫室塑膠布被吹毀，花生也發生延遲性災損，本期1分地失收逾200台斤，然而申報救助卻因地方公所與中央農政單位的專業認定不同，未能全補助，其餘損失得自認，盼能有更客觀判定的做法。

丁學忠認為，該辦法作業要點現金救助作業程序中，仍存在人工勘查規定，但前線人員並非各個都具相關經驗，卻得承擔勘查責任，除不符合現代科學，也會造成基層公所人員與農民對立，甚至被有心人士拿來作為操弄政治的工具。

丁學忠強調，善加利用氣象資訊及統計資料，可準確測出天災發生時的雨量、風力、旱象，推估對農作物品項可能造成的損害，能更客觀公正判定是否啟動救助。

民進黨立委候選人蘇治芬說，討論公共政策需要專業和嚴肅的態度，不是抖音短影片一直跳針，呼籲勿以不實言論傷害農民。

蘇治芬指出，農業部去年4月25日針對農業天然救助辦法，公告天然災害救助勘災適用的天氣參數，該參數持續定期檢討增修，目的是為讓公所在有客觀種植證明文件及氣象資料符合標準時「可免現勘」，加速救助時效。