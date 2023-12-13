嘉市議會民進黨團總召病逝 黨部主委哽咽：戰友遽逝震驚哀痛

嘉義市議會60歲5屆資深議員、民進黨團總召蔡文旭罹癌，上午病逝台大醫院，黨部主委黃露慧接任總召，她哽咽說，蔡文旭遽逝，讓人震驚，不捨戰友病逝，中央黨部交代她協助家屬善後，她和黨團4名議員親送蔡文旭人生最後一程，協助舉辦公祭告別式。

選委會說，西區議員蔡文旭病逝，依法不必辦理改選；議會說，議會23席議員減少1席共22席。黃露慧說，蔡文旭年輕投入民主運動，過去看著蔡文旭騎單車，在大街小巷服務，與她父親、前議員黃正男討論事情，蔡文旭是資深議員黨團重要成員，住院期間，不讓人前往探視，蔡文旭遽逝讓人震驚不捨，留下的身影，讓人永懷追思。

蔡文旭生前愛品茗，常參加茶會，嘉義市茶文化協會幹部會員驚聞蔡文旭病逝，心裡都非常難過。茶文化協會說，蔡文旭對嘉市茶文化協會的成立，居功厥偉，他是協會第一、二屆的顧問，也是會員，對會務的諮詢及推行，一路相挺協助，不遺餘力。如今驟聞噩耗，天人永別，令人不禁唏噓。