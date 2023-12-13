台南市定古蹟「三崁店社」社標石柱不見？文資處：請台糖積極尋找

台南市定古蹟永康三崁店糖廠神社遺跡及歷史建築三崁店糖廠防空洞群，文化局今年7月啟動修復工程，卻傳出「三崁店社」社標石柱仍不知去向，文資處表示已請台糖積極尋找，近期也將與台糖開會輔導盡速建立文資清冊；但這已不是第一起文物失落，2016年歷史建築新化公會堂整修時拆下來的「棟札」也不翼而飛，至今仍下落不明，文史工作者稱太離譜，議員要求督促管理單位的責任，避免在整修過程遺失減損文化價值。

位於鹽水溪畔南岸的永康區三崁店糖廠（原名興發製糖所），廠內有三崁店糖廠神社建於1931年，2009年公告為縣定古蹟，現為直轄市定古蹟，廠區內尚存神社遺跡玉垣（欄杆）及防空洞群，為日治時期製糖產業的重要遺存，文資處展開修復內容包括神社遺跡及9座防空洞群，工程經費980萬元，預計明年11月完工，最近地方文史工作者反映三崁店社社標石柱遺失盼協尋。

志工嚴舜茹指出，她是三坎店糖廠員工子女，從小看到「三崁店社」石柱被推倒在神社旁的墨西哥合歡樹下，2007年糖廠整地一度面臨被丟棄，後來合力移置至糖廠辦公室旁存放，曾通報給文資處等單位來看過，2021年時台糖曾說移置至糖廠倉庫，如今卻下落不明，目前當地出租給民間當倉儲，是否遭到丟棄要盡速查明。

台南市歷史文物佚失非首例，2016年歷史建築新化公會堂「棟札」，在進行研究調查時曾經取下拍照，但後來竟然不翼而飛，這也是台南市古蹟及歷史建築整修過程中，第一次發生這樣的事情，文化局啟動調查但至今仍未找到。

蔡姓文史工作者指出，「三崁店社」石柱是神社的社標，「棟札」是建築物的身分證，竟在保管過程遺失，先前還有台南神社「古銅馬」因被壓壞就被熔毀，雖可以仿制但對文物的意義已不一樣；市議員黃肇輝也說，雖然不是文化局保管時遺失，但要加強督促管理單位的責任，因為任何文物遺失都是文化的損失。