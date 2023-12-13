台南綠營批大陸介入選舉 藍營：民進黨四處抹紅是在羞辱基層里長

台南市議會民進黨團今天指控有里長接受招待到大陸旅遊，是被統戰、被認知作戰、被中國利用介入選舉。第3選區立委參選人「Guts姐」姚正玉反批，民進黨四處抹紅只為轉移自己的貪腐無能，也是在羞辱基層里長。

南市民進黨團今指總統立委大選進入白熱化階段，繼多個縣市傳出有里長被邀約組團到對岸接受落地招待，台南疑似也有相關人士詢問基層里長是否願意組團到中國。對此，姚正玉說，選戰進入白熱化，民進黨此時還在抹紅里長，凸顯只剩 下「抗中保台」一招，但想藉此轉移焦點，卻遮掩不了民進黨執政帶來台海兵凶戰危，更不敢面對執政貪腐、亂象叢生的事實。

姚正玉指出，里長都有基層民意基礎，民進黨議員跟這些里長也都認識，甚至是朋友，怎麼選舉一到，參與兩岸交流活動就被認知作戰？太羞辱人，也太欺負人。

姚正玉說，就她所知，赴陸參訪也有深綠的民進黨里長，她就曾問這些民進黨里長不怕被「點名作記號」，對方說有什麼好怕，這是民主社會，去哪裡還要報備嗎？這是什麼時代了？

姚正玉表示，一趟大陸參訪就被指遭到洗腦、被統戰？這些里長們的憤怒可想而知。總統蔡英文說過「我當總統的一天，沒有人需要為他的認同而道歉」，但綠營憑什麼用一趟大陸旅遊就抹紅、恐嚇別人。