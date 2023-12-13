聽新聞
test
0:00 / 0:00
雲林斗六1.6萬盞燈籠打造美麗燈廊 一路展出到明年3月
雲林縣斗六市公所近年每年歲末都會在太平老街掛上學子彩繪的燈籠，打造燈籠長廊，獲得好評，今年市公所與斗六市18所國中小學合作，在斗六太平老街、中華路上懸掛1萬6千盞燈籠，將於23日晚上6時30分啟燈。
斗六市公所每年歲末在太平老街打造燈廊，吸引不少遊客，今年與18所國中小學合作彩繪燈籠，近日陸續掛上1.6萬盞燈籠，不少遊客紛紛拍照留念，斗六市長林聖爵說，今年彩繪燈籠主題分別為龍年、幸福斗六、膨鼠森林公園及天馬行空，透過與在地連結的特色主題，讓太平老街的萬盞燈籠更增添創意與特色。
斗六市公所將在12月23日晚上6時30分在太平老街福德宮旁舉辦啟燈儀式，展期持續到明年3月31日，即日起開放民眾自由賞燈、拍照。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言