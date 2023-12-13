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雲林斗六1.6萬盞燈籠打造美麗燈廊 一路展出到明年3月

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣斗六市公所與斗六市18所國中小學合作，在斗六太平老街、中華路上懸掛1萬6千盞燈籠，將於23日晚上6時30分啟燈。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗六市公所與斗六市18所國中小學合作，在斗六太平老街、中華路上懸掛1萬6千盞燈籠，將於23日晚上6時30分啟燈。記者陳雅玲／攝影

雲林縣斗六市公所近年每年歲末都會在太平老街掛上學子彩繪的燈籠，打造燈籠長廊，獲得好評，今年市公所與斗六市18所國中小學合作，在斗六太平老街、中華路上懸掛1萬6千盞燈籠，將於23日晚上6時30分啟燈。

斗六市公所每年歲末在太平老街打造燈廊，吸引不少遊客，今年與18所國中小學合作彩繪燈籠，近日陸續掛上1.6萬盞燈籠，不少遊客紛紛拍照留念，斗六市長林聖爵說，今年彩繪燈籠主題分別為龍年、幸福斗六、膨鼠森林公園及天馬行空，透過與在地連結的特色主題，讓太平老街的萬盞燈籠更增添創意與特色。

斗六市公所將在12月23日晚上6時30分在太平老街福德宮旁舉辦啟燈儀式，展期持續到明年3月31日，即日起開放民眾自由賞燈、拍照。

雲林縣斗六市公所與斗六市18所國中小學合作，在斗六太平老街、中華路上懸掛1萬6千盞燈籠，將於23日晚上6時30分啟燈。記者陳苡葳／攝影
雲林縣斗六市公所與斗六市18所國中小學合作，在斗六太平老街、中華路上懸掛1萬6千盞燈籠，將於23日晚上6時30分啟燈。記者陳苡葳／攝影
雲林縣斗六市公所與斗六市18所國中小學合作，在斗六太平老街、中華路上懸掛1萬6千盞燈籠，將於23日晚上6時30分啟燈。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗六市公所與斗六市18所國中小學合作，在斗六太平老街、中華路上懸掛1萬6千盞燈籠，將於23日晚上6時30分啟燈。記者陳雅玲／攝影

斗六 老街 小學

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