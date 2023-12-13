嘉科實中明年1/3開放報名 攜手長庚醫院推智慧醫療課程

行政院斥資22.9億元打造嘉科實驗中學，明年1月3日起開放報名，國小、國中及高中部各開3班，招收園區生8成、社區生2成，若超出招生名額將在4月線上抽籤。校長林怡慧今與嘉義長庚醫院簽署教育MOU，未來將員工子女納入園區生名額，並合作推動智慧醫療課程。

林怡慧表示，嘉科實中明年1月3日起開放報名，截至2月29日止，3月23日現場繳件，若超出名額將在4月線上抽籤。園區生包括簽署教育MOU的嘉義長庚醫院、故宮南院及鄰近6所大學教職員工；社區生則包括六腳、朴子、太保地區，最遲須在明年1月底前遷戶口。

嘉科實驗中學明年8月將開辦國小、國中、高中各3班，以及雙語部2班，編班為高中30人、國中28人、國小25人，都由一年級開始招生。第一期校舍2025年12月完工，第二期校舍2027年11月完工，國小、國中、雙語部將借用長庚科大嘉義分部，高中借用嘉大新民校區。

嘉義長庚醫院院長楊仁宗說，長庚醫院設立後，年輕醫師進駐提高生育率，帶動地方人口發展，目前醫院員工約3000人，附設托嬰中心及幼兒園共200多人，平均每年有50名新生兒，但進入國小階段後，多會讓孩子到外縣市就讀，尋求更好教育資源。