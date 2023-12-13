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5連霸嘉義市議會民進黨團總召蔡文旭病逝 妻子哀痛貼文：不得不放手

聯合報／ 記者魯永明李宗祐／嘉義即時報導
5連霸嘉義市議會民進黨團總召蔡文旭病逝。圖／聯合報資料照片
5連霸嘉義市議會民進黨團總召蔡文旭病逝。圖／聯合報資料照片

嘉義市議會60歲5連霸資深議員、民進黨團總召蔡文旭，罹肺癌住台大醫院醫治逾2個月病逝，中午遺體運回家，送進嘉市殯儀館，妻子臉書哀痛貼文發表，「有些事不願發生，卻不得不接受；有些人不能失去，卻不得不放手。」

出生嘉義縣東石鄉的蔡文旭，美國加州大學（CSUSB）管理學系畢業，經歷市議會民進黨團總召、黨團幹事長、第5、7、8、9、10屆市議員、獲公民團體評鑑為「市議會問政第一名」、獲媒體評選為「問政金喉獎」、諸羅山電視台新聞主播、嘉義之音電台「言論廣場」主持人、台獨聯盟台灣本部中央委員、民進黨中央黨部文宣部幹事，籌劃各類抗爭活動、鄭南榕時代雜誌記者及發行人。

妻子臉書說，

「有些事不願發生，卻不得不接受；有些人不能失去，卻不得不放手。多麼希望這是一場夢，止不住的淚水，無語問蒼天，這段時間感謝大家對文旭健康的關心與關懷，衷心感謝！

也感謝嘉基與台大癌醫中心的醫護團隊無微不至的照顧與醫治。文旭曾表達：他認為人生的廣度遠比長度重要，有生之年雖然短暫，但從年輕時的街頭運動，到他當了20幾年的民意代表，自認生命廣度相當豐富，工作中能為鄉親發聲請命，生活中又有二個貼心的兒子陪伴，他自覺活得很精彩，沒有遺憾！

唯一的抱歉是無法再為鄉親們做到〔問政有理念，服務有經驗，專業問政〕的承諾，也無法保障助理的工作權益，甚至病危之際仍心繫議會定期會相關事宜。心情混亂，心痛之際，謹懇請好朋友們將文旭的〔好〕長存心底，也讓他的〔不完美〕隨風而逝.….感恩！」

嘉義 民進黨

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