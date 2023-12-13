接住弱勢兒少 國際扶輪3470地區首度認養雲林130人預計扶助3年
國際扶輪3470地區首度與雲林縣政府合作，推動扶輪之子認養計畫，今年認養雲林縣130名弱勢兒少，提供每名兒少1萬2千元助學金，該計畫預計連續3年扶助弱勢兒少，鼓勵其努力向學，也盼發揮拋磚引玉之效。
國際扶輪3470地區總監林宇星與各大扶輪社共同推動認養弱勢兒少，資助雲林、嘉義、台南及澎湖等地弱勢兒童學雜費及學用品補助，今年共有584名學生受惠，其中雲林130名，今天舉行捐贈儀式。
雲林縣副縣長謝淑亞表示，教育是翻轉人生的契機，感謝總監林宇星號召16分社社友加入認養，推出「扶輪之子認養」3年計畫，且社長、社員在社工陪同下一一訪視受認養的案家，一起接住有需要的家庭及孩子，鼓勵兒少努力向學、勇敢踏上追逐夢想的道路，相信能在社會形成善的循環。
扶輪之子認養計畫地區主委彭韻錚表示，3470地區第一次全面進行整合「扶輪之子認養計劃」，資助雲林、嘉義、台南及澎湖等地弱勢兒童學雜費及學用品補助，今年資助總額達700萬8千元整，希望透過計畫對社會做最佳回饋。
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