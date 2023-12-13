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台南學甲新闢公有停車場最快下月啟用 暫不收費

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南學甲新闢「停六」公有停車場，已完成整地，最快下月啟用，初期不收費。記者謝進盛／攝影
台南學甲新闢「停六」公有停車場，已完成整地，最快下月啟用，初期不收費。記者謝進盛／攝影

為解決台南市學甲區三連路附近日益嚴重停車問題，學甲區公所爭取市有共有地闢建為停車場，歷經2個多月來施工，最快可望下月啟用，約可提供70席汽車位，為回饋鄉親，初期將不收費。

位於學甲三連路、和平路間的「停六」停車場預定地，緊鄰已廢校的天仁工商，多年來雜草叢生、野狗竄出，部分成了私人菜園，成了地方髒亂點，且當地停車問題日益嚴重，且緊鄰學甲夜市，經常一位難求。

學甲區長張明寶等人多年來奔走，爭取該市有公有地闢建停車場，經市府交通局協助，今年10月發包，目前已整地完成，預定下周陸續鋪設柏油、停車格，預估可停放70席汽車位。至於啟用時間預估在下月間，最慢在農曆春節前啟用。

學甲市區難得出現大型停車場，不少鄉親更關心收費問題，公所表示，初步與交通局討論，考量在地停車收費時機尚未成熟，初步將不收費，後續會再考量整體環境再評估，

公所也籲請鄉親發揮公德心，切勿長期佔用停放車輛，讓停車場發揮最大效用。

台南學甲新闢「停六」公有停車場，已完成整地，最快下月啟用，初期不收費。記者謝進盛／攝影
台南學甲新闢「停六」公有停車場，已完成整地，最快下月啟用，初期不收費。記者謝進盛／攝影

停車場 車位 廢校

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