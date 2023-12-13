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不讓「橘色惡魔」專美 嘉義市管樂節2支日本金獎雙冠王封街開演
管樂魅力襲捲全台！如果「橘色惡魔」日本橘高校管樂隊，造訪北高帶來演出，管樂迷看不過癮，那更不能錯過邁入31屆，含金量突破新高的嘉義市國際管樂節「嘉管31」，2023嘉義市國際管樂節後天開幕！明天上午10點半造勢宣傳在市府前廣場吹奏，8點至中午12點管制市府前中山路段車輛通行，封街開演
市府邀請甫於11月再度蟬聯全日本大賽金獎的兩支頂尖隊伍：「日本習志野高校吹奏樂部」及「日本瀧川第二高校吹奏樂部」封街開演、聯袂演出，為管樂節造勢。兩支團隊均連續2年摘金、瀧川高校更是連續六年奪金，實力超群！兩校剛獲得金獎就馬不停蹄地準備來台演出！
明天上午，「日本習志野高校吹奏樂部」及「日本瀧川第二高校吹奏樂部在市府前封街表演，為管樂節暖身，16日周末邀請獲得日本行進大賽金獎的「Blue-Hawks魔幻青鷹」日本大洗高校，帶來踩街演出，17日周日下午3點，魔幻青鷹在體育場帶來加碼專場表演，以超過90人大編制、原創節目High翻嘉義。
市長黃敏惠邀請全台樂迷來嘉，年底最後一次「開嘉市集」周日下午2點邀請瀧川高校快閃演出，結合市集、地景，最高含金量、最多元的管樂演出攏抵嘉，嘉管31集結一切美好，等著全台樂迷來嘉觀賞。
為讓民眾觀賞精彩演出，明天宣傳造勢將在「勇媽市長臉書粉絲專頁」直播，讓無法到場民眾也能一飽耳福！文化局說，兩支金獎隊伍將在市府前廣場封街演出，明天上午8點至中午12點管制市府前中山路段（吳鳳北路至民族路），請用路人留意交通管制動線。更多活動詳情請至活動網站查詢：https://www.chiayiband.com.tw/，歡迎關注嘉義市國際管樂節Facebook粉絲團，追蹤活動最新消息。
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