日本有除夕之鐘台南有跨年鳴鐘祈福 超過400間廟參加

日本有「除夕之鐘」已成跨年特色，在台南舊城區廟宇帶動下，已連續辦4年的「跨年鳴鐘，為台南祈福」活動，藉由敲鐘祈福拉近社區居民間的距離；今年迎接台南400，在民政局號召下，已有400多間廟宇響應，也是國內首遭。

活動召集人蔡宗昇說，廟宇不分大小，當晚的廟埕都是社區居民相聚、祈福以及表演的舞台，這不是一次性放煙火活動，而是延續性，10年、20年後將是遊子對家鄉深刻的記憶。

跨年晚會是每縣市都會辦的活動，也深受年輕人喜愛，不過，除了跨年晚會，還有什麼更能彰顯地方特色的跨年活動，為此，南市中西區聚福宮在4年前發起「跨年鳴鐘，為台南祈福」活動，邀請集福宮、崇福宮參加，經台南社大串起廟宇連結，去年有13間廟宇參加，民政局也喊出，今年是台南建城400，希望有400間廟宇參加，形成不一樣的跨年特色活動。

活動召集人「屎溝墘客廳」廳長蔡宗昇表示，在各方努力下，今年有超過400間廟宇參加，包含市區的台灣首廟天壇、開基玉皇宮、祀典武廟、祀典天后宮、北極殿等都響應，敲鐘時間為12月31日晚上11點15分。

蔡宗昇說，用敲鐘取代煙火、鞭炮，並加入社區的團體表演，甚至設計適合男女老少喜環的活動，除了藉由敲鐘祈福，也藉此拉近社區居民的距離。他表示，日本有「除夕之鐘」，在大晦日之際寺廟會敲鐘108下，用鐘聲化解舊年的煩惱，期待「跨年鳴鐘，為台南祈福」活動能持續辦下去，成為孩子成長的記憶，未來結婚生子，或是到國外發展，帶著孩子回鄉體驗，繼續延續即累積這一記憶，傳承家鄉的特色文化，進而更愛鄉、愛家。

台南社大主任林冠州期待藉由跨年鳴鐘祈福，讓跨年儀式感更精緻，不希望有「搶頭鐘」，他分享去年集福宮的敲鐘祈福活動經驗，除有牧歌音樂工作室表演，還有明信片蓋上石獅公印章祈福活動，吸引社區居民及情侶來參加。