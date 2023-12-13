快訊

找到了！台中摩天輪高空打野炮影片瘋傳 女主角早已到案認罪

對胡瓜獨寵熊霓心死 傳丁柔安放手不再當他經紀人

凱道爭奪戰…民眾黨手刀搶下選前之夜 民進黨包下1月9-11日路權

改善交通紊亂、轉乘不便 雲林斗六客運轉運站將動工

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣斗六火車站後站機車違停、交通紊亂，附近店家、居民都飽受其苦，縣府規畫客運轉運站，並將提供機車停車空間。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗六火車站後站機車違停、交通紊亂，附近店家、居民都飽受其苦，縣府規畫客運轉運站，並將提供機車停車空間。記者陳雅玲／攝影

雲林縣國道、公路、市區客運路線約90條，遍布各地，因缺乏指標性轉運站，民眾長期轉運不便，縣府今年規畫西螺、斗南、小東、斗六、虎尾、麥寮、北港7處轉運站，除西螺營運中，斗六轉運站已於日前發包，本月21日將動工。

縣府工務處長汪令堯表示，雲林縣老年人口比率相當高，但各客運轉乘點四散，民眾轉乘時往往需要步行數百公尺，對年長者尤其不便，縣府今年規畫7處轉運站，打造輕鬆搭乘、便利轉乘的大眾運輸環境，也降低民眾對私人運具的過度依賴。

雲林縣7處轉運站規畫設置在西螺、斗六、虎尾、斗南市區、斗南小東工業區、麥寮、北港，其中西螺轉運站已在2013年營運，斗六轉運站規畫設置在斗六火車站後站，日前已發包，目前正在整地，將於本月21日動工。

斗六轉運站共計3層樓，1樓有3席月台，2、3樓做為機車停車場，提供392席停車空間，改善後站機車違停、交通紊亂現況。

北港轉運站原規畫在北港鎮華南路與大同路口的公有土地，國有財產署以不符合利益為由已終止合作，縣府已在北港糖廠附近找到新的地點，將重新規畫設計。

汪令堯說，麥寮轉運站規畫設計中、小東轉運站已完成規畫設計準備發包、斗南市區及虎尾轉運站尚在尋找地點，希望7處轉運站的擘畫能在3年內全數完成，提供民眾良好的大眾運輸品質。

雲林縣斗六火車站後站機車違停、交通紊亂，附近店家、居民都飽受其苦，縣府規畫客運轉運站，並將提供機車停車空間。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗六火車站後站機車違停、交通紊亂，附近店家、居民都飽受其苦，縣府規畫客運轉運站，並將提供機車停車空間。記者陳雅玲／攝影

斗六 北港

延伸閱讀

北港百年老校活動中心漏水 以2.29億元拆除重建

斗六市區鐵路高架露曙光 張麗善：即將走完最後一哩路

雲林TPASS通勤月票通過了 12月26日上路

雲林主辦114全運會 14億元開工打造國際級運動園區

相關新聞

台南騎樓停車留通道 春節不罰

為解決騎樓停車被開罰引民怨，交通部已要求縣市政府能因地制宜開放騎樓停車，台南市跨黨派議員提出騎樓管理使用自治條例草案，明...

日本有除夕之鐘台南有跨年鳴鐘祈福 超過400間廟參加

日本有「除夕之鐘」已成跨年特色，在台南舊城區廟宇帶動下，已連續辦4年的「跨年鳴鐘，為台南祈福」活動，藉由敲鐘祈福拉近社區...

改善交通紊亂、轉乘不便 雲林斗六客運轉運站將動工

雲林縣國道、公路、市區客運路線約90條，遍布各地，因缺乏指標性轉運站，民眾長期轉運不便，縣府今年規畫西螺、斗南、小東、斗...

南市為學生打開平等思維之門 學校出招深耕性平教育

為讓性平教育向下扎根，台南市教育局推動「性別平等教育議題結合閱讀教學活動實施計畫」，裕文國小以「登月計畫」融入閱讀議題，...

閒置三合院遭棄養2次共18隻幼犬 動保人員捕捉遭咬傷

嘉義縣番路鄉一處閒置三合院，2個月內接連遭人棄養小狗，共計18隻，日前第二次棄養，嘉義縣家畜疾病防治所動物保護管制隊人員...

嘉縣租屋補貼加碼 年領3600元

中央有擴大租金補貼專案計畫，嘉義縣長翁章梁昨天宣布加碼青年租屋補助，符中央補貼資格的45歲以下弱勢或婚育青年、40歲以下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。