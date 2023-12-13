改善交通紊亂、轉乘不便 雲林斗六客運轉運站將動工
雲林縣國道、公路、市區客運路線約90條，遍布各地，因缺乏指標性轉運站，民眾長期轉運不便，縣府今年規畫西螺、斗南、小東、斗六、虎尾、麥寮、北港7處轉運站，除西螺營運中，斗六轉運站已於日前發包，本月21日將動工。
縣府工務處長汪令堯表示，雲林縣老年人口比率相當高，但各客運轉乘點四散，民眾轉乘時往往需要步行數百公尺，對年長者尤其不便，縣府今年規畫7處轉運站，打造輕鬆搭乘、便利轉乘的大眾運輸環境，也降低民眾對私人運具的過度依賴。
雲林縣7處轉運站規畫設置在西螺、斗六、虎尾、斗南市區、斗南小東工業區、麥寮、北港，其中西螺轉運站已在2013年營運，斗六轉運站規畫設置在斗六火車站後站，日前已發包，目前正在整地，將於本月21日動工。
斗六轉運站共計3層樓，1樓有3席月台，2、3樓做為機車停車場，提供392席停車空間，改善後站機車違停、交通紊亂現況。
北港轉運站原規畫在北港鎮華南路與大同路口的公有土地，國有財產署以不符合利益為由已終止合作，縣府已在北港糖廠附近找到新的地點，將重新規畫設計。
汪令堯說，麥寮轉運站規畫設計中、小東轉運站已完成規畫設計準備發包、斗南市區及虎尾轉運站尚在尋找地點，希望7處轉運站的擘畫能在3年內全數完成，提供民眾良好的大眾運輸品質。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言