改善交通紊亂、轉乘不便 雲林斗六客運轉運站將動工

雲林縣國道、公路、市區客運路線約90條，遍布各地，因缺乏指標性轉運站，民眾長期轉運不便，縣府今年規畫西螺、斗南、小東、斗六、虎尾、麥寮、北港7處轉運站，除西螺營運中，斗六轉運站已於日前發包，本月21日將動工。

縣府工務處長汪令堯表示，雲林縣老年人口比率相當高，但各客運轉乘點四散，民眾轉乘時往往需要步行數百公尺，對年長者尤其不便，縣府今年規畫7處轉運站，打造輕鬆搭乘、便利轉乘的大眾運輸環境，也降低民眾對私人運具的過度依賴。

雲林縣7處轉運站規畫設置在西螺、斗六、虎尾、斗南市區、斗南小東工業區、麥寮、北港，其中西螺轉運站已在2013年營運，斗六轉運站規畫設置在斗六火車站後站，日前已發包，目前正在整地，將於本月21日動工。

斗六轉運站共計3層樓，1樓有3席月台，2、3樓做為機車停車場，提供392席停車空間，改善後站機車違停、交通紊亂現況。

北港轉運站原規畫在北港鎮華南路與大同路口的公有土地，國有財產署以不符合利益為由已終止合作，縣府已在北港糖廠附近找到新的地點，將重新規畫設計。