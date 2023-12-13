快訊

找到了！台中摩天輪高空打野炮影片瘋傳 女主角早已到案認罪

對胡瓜獨寵熊霓心死 傳丁柔安放手不再當他經紀人

凱道爭奪戰…民眾黨手刀搶下選前之夜 民進黨包下1月9-11日路權

台南舊城耶誕雪橇出沒 竟是電動代步車華麗裝扮

中央社／ 台南13日電

多年來每逢耶誕前，1名耶誕老人裝扮男子總會駕駛五彩霓虹耶誕雪橇穿梭於台南舊城街道，相當醒目，警方獲報調查，僅是車主將醫療用電動代步車作節慶裝飾，無違規改裝。

台南舊城這輛耶誕雪橇裝置LED燈，搭配耶誕裝飾，總是在每年耶誕前現身，駛過大街小巷，1名曾在知名品牌店家服務的女子，今天向中央社記者亮出數年前拍攝黑白影像，她說，雖僅數秒時間，但當年親眼目睹時，真的大感驚奇。

臉書（Facebook）社群日前也有人上傳1段影片，內容也是這輛耶誕雪橇駛過市區，車身燈光在夜色中特別耀眼，吸引不少人留言說：「好可愛」、「好酷炫呀」，甚至被稱為「最強改裝車」。

台南市警局第二分局獲報調查，這輛耶誕雪橇是醫療用電動代步車作節慶裝飾，因代步車是行人輔助工具，無違規車輛改裝，又緊靠道路旁行駛，未違反交通規定。

警方表示，耶誕雪橇車主是家住中西區的64歲蔡姓男子，每年12月耶誕前就打扮成耶誕老人，再駕車穿梭於街道中，為巧遇民眾及遊客帶來喜悅及驚奇。

網路有人討論蔡男身分職業，也有人認為蔡男駕雪橇慶耶誕，歡樂氣氛十足，若被人檢舉遭到深入調查，讓耶誕老人真實身分曝光，反而少了神秘感，有點可惜。

台南 車主 社群

延伸閱讀

伴手禮爆品回歸！春上布丁蛋糕「頂級巧克力」吃得到巧克力界愛馬仕 限量「紅寶石草莓夾心蛋糕」超商預購開賣

高雄女中「珍珠板耶誕樹」要價7萬惹議 校方說話了

耶誕快樂！星巴克「草莓生乳捲」應景回歸 香檳色系5杯款質感必收 飲品買一送一倒數17天

環球耶誕心願樹募500份禮物 18年公益活動將熄燈

相關新聞

台南騎樓停車留通道 春節不罰

為解決騎樓停車被開罰引民怨，交通部已要求縣市政府能因地制宜開放騎樓停車，台南市跨黨派議員提出騎樓管理使用自治條例草案，明...

南市為學生打開平等思維之門 學校出招深耕性平教育

為讓性平教育向下扎根，台南市教育局推動「性別平等教育議題結合閱讀教學活動實施計畫」，裕文國小以「登月計畫」融入閱讀議題，...

閒置三合院遭棄養2次共18隻幼犬 動保人員捕捉遭咬傷

嘉義縣番路鄉一處閒置三合院，2個月內接連遭人棄養小狗，共計18隻，日前第二次棄養，嘉義縣家畜疾病防治所動物保護管制隊人員...

嘉縣租屋補貼加碼 年領3600元

中央有擴大租金補貼專案計畫，嘉義縣長翁章梁昨天宣布加碼青年租屋補助，符中央補貼資格的45歲以下弱勢或婚育青年、40歲以下...

廢棄物濫倒起火 台南、雲林受害

台南安南區海環街281巷84弄尾端去年4月被查獲非法堆置廢棄物，今年起火2次，惡臭讓居民痛苦不堪，昨天議員遞交陳情書盼趕...

嘉義城隍廟寵物點平安燈 貓、蛇、鴨都來了

現代人流行養寵物作伴，廟宇推出相關服務，嘉義城隍廟首度提供點寵物平安燈，還加碼贈送主人光明燈，獲熱烈回響，昨天19名飼主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。