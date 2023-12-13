台南舊城耶誕雪橇出沒 竟是電動代步車華麗裝扮

多年來每逢耶誕前，1名耶誕老人裝扮男子總會駕駛五彩霓虹耶誕雪橇穿梭於台南舊城街道，相當醒目，警方獲報調查，僅是車主將醫療用電動代步車作節慶裝飾，無違規改裝。

台南舊城這輛耶誕雪橇裝置LED燈，搭配耶誕裝飾，總是在每年耶誕前現身，駛過大街小巷，1名曾在知名品牌店家服務的女子，今天向中央社記者亮出數年前拍攝黑白影像，她說，雖僅數秒時間，但當年親眼目睹時，真的大感驚奇。

臉書（Facebook）社群日前也有人上傳1段影片，內容也是這輛耶誕雪橇駛過市區，車身燈光在夜色中特別耀眼，吸引不少人留言說：「好可愛」、「好酷炫呀」，甚至被稱為「最強改裝車」。

台南市警局第二分局獲報調查，這輛耶誕雪橇是醫療用電動代步車作節慶裝飾，因代步車是行人輔助工具，無違規車輛改裝，又緊靠道路旁行駛，未違反交通規定。

警方表示，耶誕雪橇車主是家住中西區的64歲蔡姓男子，每年12月耶誕前就打扮成耶誕老人，再駕車穿梭於街道中，為巧遇民眾及遊客帶來喜悅及驚奇。

網路有人討論蔡男身分職業，也有人認為蔡男駕雪橇慶耶誕，歡樂氣氛十足，若被人檢舉遭到深入調查，讓耶誕老人真實身分曝光，反而少了神秘感，有點可惜。