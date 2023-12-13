台南古蹟三崁店糖廠神社遺跡 社標石柱不翼而飛
台南市「直轄市定古蹟永康三崁店糖廠神社遺跡」及「歷史建築永康三崁店糖廠防空洞群」已啟動修復，神社遺跡的三崁店社社標石柱卻不翼而飛，市府已展開協尋。
台南市文化資產管理處今天告訴中央社記者，位於鹽水溪畔南岸的台糖永康區三崁店糖廠（原名興發製糖所），廠區尚存神社遺跡及防空洞群，分別是「直轄市定古蹟永康三崁店糖廠神社遺跡」及「歷史建築永康三崁店糖廠防空洞群」，今年7月啟動修復。
三崁店糖廠神社遺跡及防空洞群修復工程總經費新台幣980萬元，預定民國113年11月完工，由市府代辦處理；但市府修復點交過程中，卻發現神社遺跡中的三崁店社社標石柱不翼而飛，台糖也遍尋不著。
文資處表示，這根社標石柱高度233公分，長度和寬度都是24公分，文資處已要求台糖積極尋找，若在修復完工前仍未尋獲，將依設計圖仿作社號後復立，但也會檢討管理單位的疏失責任。
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