快訊

找到了！台中摩天輪高空打野炮影片瘋傳 女主角早已到案認罪

對胡瓜獨寵熊霓心死 傳丁柔安放手不再當他經紀人

凱道爭奪戰…民眾黨手刀搶下選前之夜 民進黨包下1月9-11日路權

台南古蹟三崁店糖廠神社遺跡 社標石柱不翼而飛

中央社／ 台南13日電

台南市「直轄市定古蹟永康三崁店糖廠神社遺跡」及「歷史建築永康三崁店糖廠防空洞群」已啟動修復，神社遺跡的三崁店社社標石柱卻不翼而飛，市府已展開協尋。

台南市文化資產管理處今天告訴中央社記者，位於鹽水溪畔南岸的台糖永康區三崁店糖廠（原名興發製糖所），廠區尚存神社遺跡及防空洞群，分別是「直轄市定古蹟永康三崁店糖廠神社遺跡」及「歷史建築永康三崁店糖廠防空洞群」，今年7月啟動修復。

三崁店糖廠神社遺跡及防空洞群修復工程總經費新台幣980萬元，預定民國113年11月完工，由市府代辦處理；但市府修復點交過程中，卻發現神社遺跡中的三崁店社社標石柱不翼而飛，台糖也遍尋不著。

文資處表示，這根社標石柱高度233公分，長度和寬度都是24公分，文資處已要求台糖積極尋找，若在修復完工前仍未尋獲，將依設計圖仿作社號後復立，但也會檢討管理單位的疏失責任。

歷史建築 台南

延伸閱讀

奈良和宮島的小鹿 真實身分其實大不同？

機車道路公害嚴重 台南永康攔查60輛高達52件違規改裝

越夜越美！嘉義火車站古蹟改造有成 獲頒「台灣光環境獎」

台南崑大路市地重劃動土 永康蛋黃區添新亮點

相關新聞

台南騎樓停車留通道 春節不罰

為解決騎樓停車被開罰引民怨，交通部已要求縣市政府能因地制宜開放騎樓停車，台南市跨黨派議員提出騎樓管理使用自治條例草案，明...

南市為學生打開平等思維之門 學校出招深耕性平教育

為讓性平教育向下扎根，台南市教育局推動「性別平等教育議題結合閱讀教學活動實施計畫」，裕文國小以「登月計畫」融入閱讀議題，...

閒置三合院遭棄養2次共18隻幼犬 動保人員捕捉遭咬傷

嘉義縣番路鄉一處閒置三合院，2個月內接連遭人棄養小狗，共計18隻，日前第二次棄養，嘉義縣家畜疾病防治所動物保護管制隊人員...

嘉縣租屋補貼加碼 年領3600元

中央有擴大租金補貼專案計畫，嘉義縣長翁章梁昨天宣布加碼青年租屋補助，符中央補貼資格的45歲以下弱勢或婚育青年、40歲以下...

廢棄物濫倒起火 台南、雲林受害

台南安南區海環街281巷84弄尾端去年4月被查獲非法堆置廢棄物，今年起火2次，惡臭讓居民痛苦不堪，昨天議員遞交陳情書盼趕...

嘉義城隍廟寵物點平安燈 貓、蛇、鴨都來了

現代人流行養寵物作伴，廟宇推出相關服務，嘉義城隍廟首度提供點寵物平安燈，還加碼贈送主人光明燈，獲熱烈回響，昨天19名飼主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。