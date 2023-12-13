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2024年基本工資再調整 嘉義縣近3年裁罰18間違規公司

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
基本工資明年1月1日起調漲，嘉義縣政府表示，近3年有18間公司違規受裁罰。圖／聯合報系資料照片
基本工資明年1月1日起調漲，嘉義縣政府表示，近3年有18間公司違規受裁罰。圖／聯合報系資料照片

基本工資明年1月1日起調至2萬7470元，時薪則調為183元，調幅約4.05％，嘉義縣政府表示，近3年有18間公司違規受裁罰，若雇主給薪低於基本工資，可處罰鍰2萬元至100萬元，勞保、勞退及健保若高薪低報，將按照短報保費金額處4倍罰鍰。

勞工暨青年發展處指出，嘉義縣近3年違反基本工資規定受裁罰共有18家事業單位，其中以製造業、餐飲業最多，多為採用按日計酬勞務類型，提醒公司企業遵守明年法定基本工資，若薪資採按日計酬，至少以時薪183元計算薪資。

舉例來說，若約定以基本工資按日計酬，工作1日8小時，應以時薪183元乘以工作時數，即1464元（183*8），不能以月薪27470元換算為日薪915元（27470/30）計算。如果工作超過8小時，則需另計加班費，按照加班時數加給1/3或是或2/3。

勞青處也說，因應基本工資調漲，勞工保險、全民健康保險、勞工退休金提撥也應一併調整，雇主若將投保級距高薪低報，導致勞工權益受損，勞工所受損失應由投保單位賠償，另外將按照短報的保險費金額，處4倍罰鍰。

勞青處長陳奕翰呼籲，雇主應遵守法令，加強勞資溝通，促進勞資雙贏，如有法令疑慮可直接洽詢05–3620123轉8018、8023勞青處勞資關係科。

2024年基本工資再調整，月薪2萬7470元、時薪183元。圖／嘉義縣政府提供
2024年基本工資再調整，月薪2萬7470元、時薪183元。圖／嘉義縣政府提供

基本工資 勞資 保險

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