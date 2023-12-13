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南市為學生打開平等思維之門 學校出招深耕性平教育

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市教育局推動「性別平等教育議題結合閱讀教學活動實施計畫」，讓性平教育向下扎根。記者鄭惠仁／攝影
台南市教育局推動「性別平等教育議題結合閱讀教學活動實施計畫」，讓性平教育向下扎根。記者鄭惠仁／攝影

為讓性平教育向下扎根，台南市教育局推動「性別平等教育議題結合閱讀教學活動實施計畫」，裕文國小以「登月計畫」融入閱讀議題，規畫多樣性活動；新南國小邀請繪本作家分享寫作初衷，宅港國小則是結合閱讀教學活動，用寬闊的視野觀看性平教育的意義。

教育局長鄭新輝說，此計畫透過多元教學方式提升學習動機及成效，主題從「登月計畫」、突破性別刻板印象到認識身體；也配合規畫「性平教育議題相關彈性課程」，利用教師研習、講座宣導及教材融入等方式，帶領親師生關注並實踐性別平等教育，營造友善的性平教育環境。

另，為協助各校順利實施相關計畫，邀請教育部性別平等中央輔導團諮詢委員東明國中主任林芝宇分享如何運用圖書館資源，採行多元策略，例如性平主題閱讀週、心得分享、戲劇或微電影產出、作家有約、讀書會等活動，引導學生逐步探討性平議題，進而學習如何尊重他人。

本次計畫共有8所學校參與，其中裕文國小以「登月計畫」融入閱讀議題，規畫多樣性活動，包含「月年月美麗-轉大人筆記本」、「同理心大考驗/月經體驗」及「王子脫魯記」心得分享。帶領學生透過閱讀多元教材影片及互動遊戲方式，體驗關於月經的性別教育課程，從不同觀點學習生理期與性別平權的歷史及故事，深刻體會月經議題。

新南國小邀請台灣原創性別平等繪本作家鄭博真辦「與作家有約」，透過互動和對話，引導學生閱讀「我的爸爸是白衣天使」、「我的媽媽是公車司機」及「我的媽媽是救火英雄」等圖書，傳達突破性別刻板印象及消弭歧視的觀念。九份子國中小則舉辦性平大步走說書亭活動，分享閱讀性別平等教育議題傳遞身體自主權的重要，學習如何清楚表達自我感受並尊重他人。

宅港國小結合閱讀教學，幫助孩子以寬闊的視野，觀看性平教育議題較深遠的意義，並透過英語繪本故事「Piggy Book」、性別平等桌遊「扮家家遊」等，協助學生檢視情感表達與溝通中隱含的「性別刻板」與「性別偏見」，培養孩子學習尊重和包容。

台南市教育局推動「性別平等教育議題結合閱讀教學活動實施計畫」，讓性平教育向下扎根。記者鄭惠仁／攝影
台南市教育局推動「性別平等教育議題結合閱讀教學活動實施計畫」，讓性平教育向下扎根。記者鄭惠仁／攝影

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