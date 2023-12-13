閒置三合院遭棄養2次共18隻幼犬 動保人員捕捉遭咬傷
嘉義縣番路鄉一處閒置三合院，2個月內接連遭人棄養小狗，共計18隻，日前第二次棄養，嘉義縣家畜疾病防治所動物保護管制隊人員獲報前往處理，有隊員不小心遭小狗咬傷手指，屋主痛批棄養者惡劣，應揪出法辦，家畜所將通報警方查辦。
屋主在北部工作，第一次10月遭人棄養11隻小狗，年紀都約1個月大，屋主返老家發現，憂小狗無謀生能力，發現後立即通報，最近再遭棄養7隻，動保管制隊找到2隻黑小狗，另5隻逃跑，家畜所將小狗安置動物保護園區，毛色漂亮、身體健康，歡迎民眾參觀預約領養。
家畜所將通報警方調路口監視器追查，屋主特別請假，從台北趕回嘉義處理，將裝監視器，立警告牌子，屋主說，平時在北部上班，三合院長期閒置，之前曾被破壞牆壁闖空門，2個月內接連被棄養2次共18隻小狗棄養者沒有公德心，小狗沒有生存能力恐餓死。
家畜疾病防治所長林珮如說，研判棄養者是一般飼主，接獲通報立即到場抓狗，上次11隻米克斯幼犬，年紀1個多月，毛色都很漂亮、身體健康，推測是同一窩小狗，最近7隻混種小狗，剛被人從家中棄養，幼犬無謀生能力，獨自在外恐難以生存。
林珮如指出，飼主疏縱犬隻、可依照動保法處3000元以上1萬5千元以下罰鍰，限期令其改善，不改善按次處罰，近來發現肇事犬隻許多是有項圈飼主，針對這種「恐龍飼主」，除加強稽查飼主責任，未來將針對飼主疏縱犬隻行為加強開罰
林珮如說，遭棄養小狗要等到5個月大才能結紮，民眾可先到動物保護園區看狗，若有喜歡先預訂，待結紮、植入晶片、施打狂犬病疫苗後，再將小狗領養回家，可撥打防治所電話05-3620025預約看狗。
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