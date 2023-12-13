嘉義城隍廟寵物點平安燈 貓、蛇、鴨都來了

現代人流行養寵物作伴，廟宇推出相關服務，嘉義城隍廟首度提供點寵物平安燈，還加碼贈送主人光明燈，獲熱烈回響，昨天19名飼主帶各類寵物齊聚，由城隍廟董事長賴永川帶領焚香，祈求城隍爺保佑「親子」都平安健康，莊嚴又溫馨。市府指出，持續推動寵物友善空間認證標章，滿足毛親子家庭旅遊需求。

19名主人帶了包括黑蜘蛛、藍色鸚鵡、柯爾鴨、緬甸蟒、蜜袋鼯、緬因貓、巨型雪納瑞、德國狼犬、豹紋守宮、蘇卡達陸龜、睡鼠等各式各樣寵物，讓城隍廟變得像動物園般熱鬧；其中惹人愛憐癱瘓貓咪「美金」，主人陳靖瑜說，1年前有人到她寵物友善餐廳通報，貓咪車禍待援，發現牠傷勢嚴重，脊椎斷掉癱瘓，視神經被壓迫看不到，仍不放棄持續照顧，點寵物平安燈希望平安健康。

廟方表示，近年紛紛接到信眾詢問是否提供寵物點燈服務，感受到主人對寵物關愛，推出點寵物平安燈贈主人光明燈，即日起到明年2月17日，可到廟方或上官網辦理點燈，另15日起統一超商也可代辦。

市府指出，市府認證寵物友善空間，白天可去愛木村休閒觀光工廠、月桃故事館，住宿有嘉楠風華、繪日之丘等10家寵物旅宿，台灣大車隊協助接駁，帶毛小孩來嘉能享食、宿、遊、購、行全方位服務。