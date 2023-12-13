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嘉縣租屋補貼加碼 年領3600元

聯合報／ 記者黃于凡陳雅玲／連線報導
嘉義縣明年租屋補貼再加碼3600元，縣長翁章梁昨在記者會宣傳鼓勵申請。記者黃于凡／攝影
嘉義縣明年租屋補貼再加碼3600元，縣長翁章梁昨在記者會宣傳鼓勵申請。記者黃于凡／攝影

中央有擴大租金補貼專案計畫，嘉義縣長翁章梁昨天宣布加碼青年租屋補助，符中央補貼資格的45歲以下弱勢或婚育青年、40歲以下單身者，設籍且租屋嘉縣，明年2月起可申請全年3600元補貼。另，雲林4個鄉鎮明年加碼生育補助，縣長張麗善說，縣府也會提高生育津貼，額度規畫中。

翁章梁說，嘉縣租屋租金每月5000元至7000元，為照顧青年，以縣款加碼發放租金補貼，預估明年有1500人能領到縣府加碼的3600元。

嘉縣議員江佩曄說，肯定縣府想減輕青年負擔，但鼓勵結婚育兒效果可能有限；議員黃嫈珺認為，可提高生育津貼、產婦坐月子津貼等，可更實際鼓勵生育；議員詹琬蓁建議，應增建社宅、補貼房貸利息，提升青年工作能力獲取更高報酬，擁有自己的房子。縣府勞青處表示，滾動式檢討補貼金額。

雲林人口數逐年下降，縣府民政處統計，去年有3340名新生兒，今年截至11月底僅2939名，目前已有7鄉鎮自行加碼生育補助或營養補助，東勢、莿桐、斗南、二崙4個鄉鎮明年元旦起跟進，以東勢每胎補助2萬元最高，莿桐1萬2000元、斗南1萬元、二崙6000元。

縣府現行生育津貼為第1胎1萬元，第2胎起每名遞增1萬元。張麗善說，近日公布加碼刺激生育方式。

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