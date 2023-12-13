台南騎樓停車留通道 春節不罰

為解決騎樓停車被開罰引民怨，交通部已要求縣市政府能因地制宜開放騎樓停車，台南市跨黨派議員提出騎樓管理使用自治條例草案，明年3月定期會審議。昨市議會臨時會也有議員要求，春節年假期間開放騎樓停車，只要不妨礙行人通行就別開罰；市長黃偉哲應允，春節期間若騎樓留1.5公尺通道，停在騎樓就不罰。

南市市議會跨黨派議員連署提案的「台南市騎樓管理使用自治條例草案」，規定道路寬度8公尺以上兩側住宅的騎樓若停車，土地所有權人得沿騎樓地外緣，以垂直道路方式停放於騎樓，但應保留1.5公尺行人步行空間，且建物出入口保留1.2公尺空間以外的區域。

自治條例起草人議員周嘉偉說，此立法目的除了衡平憲法法庭釋字第564號所稱騎樓為供公眾通行利益及土地所有權人財產利益，也解決南市普遍停車空間不足的困境。

議員黃麗招、陳怡珍、林美燕、周嘉偉等人質詢也關心此案，希望市府盡速規畫並公告路段，以利民眾停車方便，更有議員要求市府在春節期間，若騎樓停車沒影響出入或救災，不應告發。

黃偉哲答詢說，騎樓停車問題會盡快提出符合中央規範的規畫，讓民眾有因應的依據，而春節期間，若騎樓停車留有1.5公尺的通行空間，就不會開罰，以利民眾返鄉過年、方便停車。

王姓市民說，樂見自治條例能快點通過，不過依自己走騎樓的經驗，仍有車輛阻道而不通的情形，若能確實留有通道，贊成春節期間不罰，但阻礙通行仍應依法取締。林姓婦人認為，騎樓不平問題更甚車輛阻礙，也要好好改善。

騎樓地為地主所有、要繳地價稅，卻不能停車，甚至曾有人遭連續檢舉、而被連續開單，引發極大民怨與不滿，交通部已函文地方政府，指示能因地制宜開放騎樓停車。