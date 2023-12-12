嘉義騎士滿載土司丟八掌溪 釣客抱怨釣不到魚

有民眾經過嘉義市忠義橋往中埔鄉，發現有機車騎士把大包塑膠袋內的東西往橋下八掌溪傾倒，恐有汙染河川嫌疑，隨後發現丟到溪裡是土司麵包。溪底釣客抱怨，魚都吃飽了，害他都釣不到魚。水利署第五河川分署表示，任意傾倒垃圾若造成水源汙染，可依法開罰。

讀者提供畫面看到有名騎士將機車停放在橋上人行道，機車載有2大袋粉色塑膠袋，只見他不斷從大袋子裡面取出長條型塑袋，將裡面的物品不斷拋向橋下，拋完後才離開，長條塑袋裡的物品看起來像金紙、又像是土司。擔心這種作法會汙染河川。