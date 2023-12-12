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嘉義騎士滿載土司丟八掌溪 釣客抱怨釣不到魚

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
民眾從忠義橋丟下土司麵包到八掌溪，引來魚群爭食，土司麵包瞬間被魚群吃光。記者李宗祐／攝影
民眾從忠義橋丟下土司麵包到八掌溪，引來魚群爭食，土司麵包瞬間被魚群吃光。記者李宗祐／攝影

有民眾經過嘉義市忠義橋往中埔鄉，發現有機車騎士把大包塑膠袋內的東西往橋下八掌溪傾倒，恐有汙染河川嫌疑，隨後發現丟到溪裡是土司麵包。溪底釣客抱怨，魚都吃飽了，害他都釣不到魚。水利署第五河川分署表示，任意傾倒垃圾若造成水源汙染，可依法開罰。

讀者提供畫面看到有名騎士將機車停放在橋上人行道，機車載有2大袋粉色塑膠袋，只見他不斷從大袋子裡面取出長條型塑袋，將裡面的物品不斷拋向橋下，拋完後才離開，長條塑袋裡的物品看起來像金紙、又像是土司。擔心這種作法會汙染河川。

記者實地前往現場查看，溪畔劉姓釣客說，當時正在橋下垂釣，突然聽到水面上接連傳出「噗通」、「噗通」聲，嚇一跳，往上面看到有人正在橋上丟東西，沒多久好多魚群聚集爭食，才知道丟下的是土司麵包。釣客抱怨，這是首次遇到此情況，麵包丟了大約4分多鐘，讓魚都吃飽了，害他今天沒釣到魚。

劉姓釣客抱怨民眾丟土司麵包約4分多鐘，魚都吃飽了，害他釣不到魚。記者李宗祐／攝影
劉姓釣客抱怨民眾丟土司麵包約4分多鐘，魚都吃飽了，害他釣不到魚。記者李宗祐／攝影
讀者路過嘉義市忠義橋目睹民眾將一袋袋土司麵包往橋下八掌溪丟擲。圖／讀者提供
讀者路過嘉義市忠義橋目睹民眾將一袋袋土司麵包往橋下八掌溪丟擲。圖／讀者提供

麵包 塑膠袋 人行道

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