快訊

挨轟來鬧的…上周復航「高雄至武漢」只飛一周就停飛 南方航空曝主因

薪水慘輸37K保全！國立大學畢業生嘆「人生一片黑白」 網見職業懂了

長期關注員警權益 律師羅瑞昌獲聘台南市警察局法律顧問

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導
律師羅瑞昌（左）今天獲台南市警察局聘請為法律顧問，由法制室主任楊青垂（右）頒發法律顧問證書，期望他能協助因工作涉訟警察訴訟權益。記者黃宣翰／翻攝
律師羅瑞昌（左）今天獲台南市警察局聘請為法律顧問，由法制室主任楊青垂（右）頒發法律顧問證書，期望他能協助因工作涉訟警察訴訟權益。記者黃宣翰／翻攝

律師羅瑞昌曾任台南地檢署檢察官、高雄地檢署主任檢察官，因長期關心員警工作權益，今天獲台南市警察局聘請為法律顧問，以協助保障因工作涉訟警察的訴訟權益。

台南市警察局法制室主任楊青垂，今天上午到安平區贈送法律顧問證書給羅瑞昌，期望他能協助保障因工作涉訟警察，面臨訴訟上的權益。

今年剛提前退休的法官蔡直青、檢察官羅瑞昌目前均轉任律師，在台南市安平區國平路合署開律師事務所。台南市政府警察局今天聘請該事務所律師羅瑞昌擔任警察局的法律顧問。

蔡直青是司法官訓練所35期，在台南地方法院任職26年；羅瑞昌是司法官訓練所36期，任職台南地檢署25年。

羅瑞昌說，他們目前已開始經營，以服務法律顧問的客戶為主，透過解說協助擬狀，達到客戶想要給訴訟目的。很歡迎擔任公司行號個人的法律顧問，當客戶法律上的靠山。

台南 警察 律師

延伸閱讀

貪遍雲嘉南三地！前檢察官宋宗儀判20年 現服刑過半獲准假釋

台南市安平區免費停車場火燒車 2車全毀2車半毀

36歲女律師稱「勝率最高離婚律師」、30年經驗 被記警告

2準司法官性騷女同學 司法官學院：汰除品德不合格學員

相關新聞

台南登革熱新增7例 病例下降群聚卻上升 原因是這樣

台南市今天新增本土登革熱7例，累積2萬1372例，但登革熱防治中心調查發現，病例數雖下降，家庭群聚比例卻逐漸上升，研判因...

花椰菜不耐熱栽種費工 農改場發表耐熱耐貯省工栽培品種

台灣花椰菜進入產期，因多不耐熱產季集中影響農民收益、造成加工業者壓力。台南農改場表示，已篩選出2個耐熱品種，可延長產期，...

嘉義騎士滿載土司丟八掌溪 釣客抱怨釣不到魚

有民眾經過嘉義市忠義橋往中埔鄉，發現有機車騎士把大包塑膠袋內的東西往橋下八掌溪傾倒，恐有汙染河川嫌疑，隨後發現丟到溪裡是...

空地遭濫倒裝潢廢棄物！疑高溫連日悶燒5次 警義消疲於奔命

雲林縣虎尾鎮芳草里埔尾一處約500坪的閒置土地今天上午發生悶燒情形，當地表示該處長期遭傾倒大量裝潢、建築廢棄物，連日來已...

取締騎樓停車引民怨 台南春節期間有條件不罰

騎樓停車卻被開罰單，引起諸多民怨，交通部已要求縣市政府因地制宜開放騎樓停車，台南市議員除已提出騎樓管理使用自治條例草案，...

台南空地遭亂倒廢棄物悶燒飄毒氣 居民陳情早日清除

台南市安南區海環街281巷84弄尾去年4月遭查獲非法堆置廢棄物，因尚未清除，今年春節期間起火燃燒，今年7月又再燒一次且悶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。