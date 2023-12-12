長期關注員警權益 律師羅瑞昌獲聘台南市警察局法律顧問

律師羅瑞昌曾任台南地檢署檢察官、高雄地檢署主任檢察官，因長期關心員警工作權益，今天獲台南市警察局聘請為法律顧問，以協助保障因工作涉訟警察的訴訟權益。

台南市警察局法制室主任楊青垂，今天上午到安平區贈送法律顧問證書給羅瑞昌，期望他能協助保障因工作涉訟警察，面臨訴訟上的權益。

今年剛提前退休的法官蔡直青、檢察官羅瑞昌目前均轉任律師，在台南市安平區國平路合署開律師事務所。台南市政府警察局今天聘請該事務所律師羅瑞昌擔任警察局的法律顧問。

蔡直青是司法官訓練所35期，在台南地方法院任職26年；羅瑞昌是司法官訓練所36期，任職台南地檢署25年。

羅瑞昌說，他們目前已開始經營，以服務法律顧問的客戶為主，透過解說協助擬狀，達到客戶想要給訴訟目的。很歡迎擔任公司行號個人的法律顧問，當客戶法律上的靠山。