嘉義廟思MUSES融入科技藝術 12間宮廟亮點成果展出
嘉義市建城逾320年，為迎接疫情解封後廟宇觀光新亮點，拉近與年輕世代距離，市府以「嘉義廟思MUSES在桃城」為主題，下午在嘉義智選假日酒店舉辦成果發表會，12間廟宇展現不同的「嘉式觀光」。
「廟思MUSES在桃城」主題，輔導3方向，文創導入及商品開發組:針對仁武宮、嘉邑鎮天宮、鎮南聖神宮、文財殿等四大宮廟，注入藝術文化，打造文創商品；科技加值與數位導入組：針對王靈宮及城隍廟開發實境解謎商品及遊戲包；輔導九華山地藏庵光影展演「大願」，結合廟宇特色的創新光雕投影，打造嘉義新打卡景點。
關廂境廟運用LINE作為數位導覽系統，介紹廟內神尊文物、民眾可搭配參拜教學與集點活動，輕鬆廟宇探索之旅，搶攻虛實融合科技市場。形象升級與跨域合作組：北門口先天宮及慈濟宮扣合108課綱，邀請學子透過走讀創作，引導以不同視野帶領認識家鄉廟宇。另協助慈龍寺及龍安宮與洲際酒店集團旗下智選假日酒店，合作設計超有廟味的果乾房物小禮，搶攻飯店市場。
市長黃敏惠出席成果展，感謝合作輔導團隊、樂檸漢堡及智選假日酒店，更感謝12間經典廟宇齊心打造不同的「嘉式觀光」，來嘉市感受獨特文化之美。黃敏惠說，2021承辦台灣設計展串聯各大廟宇，將城市打造「城美館」，透過「（宗教〉來嘉廟妙妙」計畫，打造專屬每間廟宇獨家文創商品，辦系列廟宇聯名活動、教育走讀及網紅踩線團。
今年以「嘉義廟思MUSES」，精選12間廟宇由專業團隊，量身規畫專屬於廟宇特色的市場定位，創造「香客換遊客、遊客換商機」的城市觀光願景。更多資訊詳見官方FB「嘉義市廟宇文創計畫」http://pili.app/fb/SPkBwIff。
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