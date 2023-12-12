台南啟動電競人才培育計畫 10校聯盟迎戰城市盃

全球遊戲產業鏈蓬勃發展，電競已成為亞運正式項目，為培育電競人才，台南市體育局與南市體育總會及電子競技委員會、南英商工及南市9所國中合作，今啟動人才培育營蹲點計畫，市長黃偉哲宣示電子競技將成為未來發展重點項目。

黃偉哲表示，除了傳統的運動競技項目，南市選手在幾項新興競技比賽都有優異成績，而電子競技未來也將成為重點發展項目之一。他感謝台南市電競委員會努力促成電競人才培育營，也肯定安平、永康、金城、大橋、中山、安順、延平國中，及大灣高中與土城高中國中部等9校投入，與市府一起將電子競技向下扎根。

黃偉哲說，過去台灣電競資源多集中在北部學校，蹲點計畫希望透過人才培養及良性競爭，打造台南成為電競人才搖籃。接下來台南將主辦CCCE城市盃比賽，期盼本地選手能多吸收更多實戰經驗，甚至脫穎而出。

台南市電競委員會副主委朱正軒表示，透過市府體育局政策指導與支持，輔導成立國中電競人才培育營，藉由不定期舉辦線上及線下模擬與實戰電競比賽，不僅能建立學生正確的電競觀念，也培養團隊合作精神，鼓勵學生爭取全國運動會、台南市長盃等大型電競錦標賽的榮耀。

體育局指出，近年來虛擬運動蔚為風潮，成立國中電競人才培育營，不僅是為了讓對電競有熱情的學生，擁有更充實豐富的學習資源，也希望藉此儲備南市電競人才。

另外，「2024年CCCE城市盃數位科藝電競邀請賽」由臺南擔任主辦城市，這項全國性的電競比賽，讓選手互相切磋，提升學習動機，達到「以賽促學」之目標，期許電競好手能在全國性的電競賽事中大放異彩。

電競於2018年成為雅加達亞運示範賽，2022年杭州亞運成為正式競賽項目，足見電競已非娛樂活動，而是國際認可的競技項目，南市府積極養成基層，藉由各項電競技能課程規劃，培育電競人才，並積極與大專院校組成策略聯盟，鼓勵參與大型電競競賽，藉此累積多元實戰經驗，扶植新創產業人才。