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空地遭濫倒裝潢廢棄物！疑高溫連日悶燒5次 警義消疲於奔命

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣虎尾鎮芳草里埔尾一處約500坪的閒置土地遭人長期傾倒裝潢廢棄物，疑因高溫悶燒，消防隊本月至今已獲報5起火警，疲於奔命。圖／民眾提供
雲林縣虎尾鎮芳草里埔尾一處約500坪的閒置土地遭人長期傾倒裝潢廢棄物，疑因高溫悶燒，消防隊本月至今已獲報5起火警，疲於奔命。圖／民眾提供

雲林縣虎尾鎮芳草里埔尾一處約500坪的閒置土地今天上午發生悶燒情形，當地表示該處長期遭傾倒大量裝潢、建築廢棄物，連日來已非首次發生火警，由於附近僅有一支消防栓，水源偏少，增加打火難度，使消防隊員疲於奔命；針對此處露天燃燒情形，環保局表示已函請土地所有權人到案說明，釐清行為後依法裁處，也會加強巡查。

虎尾鎮芳草里埔尾一處閒置土地自本月6日起，短短6天內連續發生4起火警，今天上午再度傳出有悶燒情形，虎尾消防分隊獲報立即派遣消防車布水線灌救，芳草里長趙朝勤也趕赴現場關心，現場發現所堆置廢棄物中夾帶大量木屑、裝潢木料甚至磁磚等，疑因長期被掩埋在土堆中以致悶燒。

該處周邊的水源較少，大幅增加救火難度，前線警義消說，每次出勤至少需花上4小時才能完全撲滅火苗，且一旦環境溫度高，便容易發生復燃情形，本月至今已獲報5次災情；趙朝勤也說，為解決問題，還得協調里民支援挖土機，拜託農民支援農田灌溉用地下水，人員一邊挖掘、警義消一邊滅火，齊力確保火苗徹底被撲滅才敢收隊。

據了解，該處土地所有權人逾40多人，難以畫分地主權責，外人見大片荒蕪無人使用，頻利用無人之際到此傾倒裝潢廢棄物；趙朝勤說，連日發生火警實在造成地方困擾與安危，已通報環保局掌握可疑人士，盼能根除問題，莫成免費廢棄場。

縣府環保局2019年列該案為廢棄物列管場址，當時稽查人員與王姓地主現勘後，其已在現場裝設監視器及圍籬，未料仍遭有心人士盯上，環保局副局長黃富義指出，除將聯繫地主到案說明，也請警方調閱監視器追蹤行為人釐清，違者將依廢棄物清理法裁處。

雲林縣虎尾鎮芳草里埔尾一處約500坪的閒置土地遭人長期傾倒裝潢廢棄物，疑因高溫悶燒，消防隊本月至今已獲報5起火警，疲於奔命。圖／民眾提供
雲林縣虎尾鎮芳草里埔尾一處約500坪的閒置土地遭人長期傾倒裝潢廢棄物，疑因高溫悶燒，消防隊本月至今已獲報5起火警，疲於奔命。圖／民眾提供

廢棄物 監視器

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