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取締騎樓停車引民怨 台南春節期間有條件不罰

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市議員周嘉偉關心騎樓停車問題，聯合跨黨派議員提出「台南市騎樓管理使用自治條例」草案。圖／擷取市議會直播畫面
台南市議員周嘉偉關心騎樓停車問題，聯合跨黨派議員提出「台南市騎樓管理使用自治條例」草案。圖／擷取市議會直播畫面

騎樓停車卻被開罰單，引起諸多民怨，交通部已要求縣市政府因地制宜開放騎樓停車，台南議員除已提出騎樓管理使用自治條例草案，將在明年定期會審議，今天市議會臨時會上，議員要求市府快點公告實施，並要求春節年假期間騎樓停車只要不妨礙行人通行，就不要開罰。市長黃偉哲承諾，春節期間若騎樓留1.5公尺通道，在騎樓停車就不罰。

騎樓地為地主所有，地價稅也是地主在繳，但騎樓卻不能停車，只要遭檢舉就會被開罰單，過去甚至有人遭檢舉達人連續檢舉，而被連續開單，引發極大民怨。為解決此問題，交通部已函文地方政府，指示能因地制宜開放騎樓停車。

今天市議會臨時會上，市議員黃麗招、陳怡珍、林美燕、周嘉偉等人都表達關心，希望市府能趕快規畫並公告路段，以利民眾停車方便；有議員更要求市府在春節期間，若騎樓停車沒影響行人出入或救災，不應取締。

黃偉哲表示，有關因地制宜開騎樓停車問題，會盡快提出符合中央規範的相關規畫，讓民眾有因應的依據，而春節期間，若騎樓停車留有1.5公尺的通行空間，就不會開罰，以利民眾返鄉過年，方便停車。

由市議會跨黨派議員連署提案的「台南市騎樓管理使用自治條例草案」已向市議會提出，明年3月定期會審議，起草人周嘉偉說，本自治條例立法目的，除了衡平釋字第564號所稱騎樓為供公眾通行利益及土地所有權人財產利益，也解決南市普遍停車空間不足的困境。

草案內容中規定，道路寬度8公尺以上兩側住宅的騎樓若停車，土地所有權人得沿騎樓地外緣，已垂直道路方式停放於騎樓，但應保留1點5公尺行人步行空間，且建物出入口保留1點2公尺空間以外的區域。

議員 春節 罰單 台南

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