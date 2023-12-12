寵物友善城市 帶毛小孩來嘉義市食宿遊購行一次滿足
嘉義市政府推動寵物友善城市，民眾帶毛小孩來嘉，享受「食、宿、遊、購、行」全方位的完善服務，有食宿「寵物友善空間」認證標章，帶毛小孩出遊不需要自己開車。
農業部寵物登記統計，2022年底犬貓合計登記數量已達222萬隻，毛小孩不僅成為重要的家庭一份子，毛經濟更是不容小覷。市府觀光新聞處說，毛小孩是許多家庭重要一份子，也是許多家庭日常生活及旅遊規畫的重心，城隍廟加入寵物友善行列，開辦「寵物平安燈」，為毛親子來嘉市遊玩增添新景點。
嘉市提倡友善動物，於2019年興建首座動物保護教育園區，推動飼養寵物「照顧他、珍惜他」正確觀念，去年通過「嘉義市動物保護自治條例」，推行「寵物友善空間」認證標章，今年啟用首座寵物公園，讓友善動物軟硬體設施更完善，讓毛孩來嘉「食、宿、遊、購、行」的需求都能被滿足。
推動「寵物友善空間」認證標章，滿足毛親子家庭遊旅需求。台灣大車隊可協助旅程接駁，毛親子出遊完全不需開車。白天有愛木村休閒觀光工廠、月桃故事館2大觀光工廠可以逛；嘉楠風華、繪日之丘等10家寵物旅宿方便毛親子住宿需求，期待完善軟硬體設施吸引更多毛孩家長來嘉出遊，締造「毛孩」經濟，感受嘉市友善動物心意。
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