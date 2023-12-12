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嘉義縣租屋補貼再加碼 翁章梁喊話：明年可領3600元

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣明年租屋補貼再加碼3600元，縣長翁章梁今在記者會宣傳鼓勵申請。記者黃于凡／攝影
嘉義縣明年租屋補貼再加碼3600元，縣長翁章梁今在記者會宣傳鼓勵申請。記者黃于凡／攝影

中央推出300億元租金補貼專案計畫，嘉義縣長翁章梁今天喊話加碼3600元，今年符合中央租金補貼資格的45歲以下經濟弱勢或婚育家庭，及未滿40歲單身青年，設籍且租屋在嘉義縣，明年可向縣府經發處申請全年3600元補貼，盼減輕青年租屋族負擔，鼓勵結婚育兒。

翁章梁表示，嘉義縣租屋租金行情落在每月5000元至7000元，為落實照顧青年目標，以縣款加碼發放租金補貼，考量財政負擔、中央每月補貼2000元至3600元，決定明年將加碼全年3600元，相當於每月300元，盼讓弱勢及青年家戶減輕生活壓力。

縣府勞青處表示，全台申請租屋補貼已逾51萬戶，核定戶數達30.7萬戶，嘉義縣今年申請戶數相較去年同期的3000多戶增加達到8000多戶，預估明年有1500人能領到縣府加碼3600元，受理期間為明年2月20日至3月20日，未來會依租金調漲情況，滾動式檢討補貼金額。

以領基本薪資的20歲嘉義縣年輕人為例，申請三百億元中央擴大租金補貼專案，屬租金補貼第三級身分，每月補助金額2000元，再加上單身青年身分可乘上1.2倍，等於每月可領2400元；此外，再加上明年起縣府加碼補助一年3600元，相當於明年每月共補貼2700元。

三百億元中央擴大租金補貼專案「申請資格」，需為中華民國國民且在國內設有戶籍，且收入條件以嘉義縣為例，家庭成員每人每月平均所得需低於4萬2690元，申請人及配偶、直系親屬均無自有住宅，且未接受政府住宅補貼，或自願放棄現有補貼，才符合申請資格。

中央租屋補貼對象分三等級，以嘉義縣為例，第一級是家庭成員2人以上，且有成員是低收入戶，或家庭成員3人以上，且有成員是中低收入戶，每月補助3600元；第二級是不屬於第一級及第三級條件者，每月補助3200元；第三級是家庭成員1人，未滿40歲，未具經濟或社會弱勢身分，每月補助2000元。

此外，18至未滿39歲單身青年可領補貼金額1.2倍；2年內新婚家庭可領1.3倍；養育未成年子女家庭，養育1人可領1.4倍、2人可領1.6倍、3人可領1.8倍，以此類推；符合低收入戶跟中低收入戶可領1.4倍，身障、原住民、65歲以上年長者可領1.2倍。

嘉義縣明年租屋補貼再加碼3600元，縣長翁章梁今在記者會宣傳鼓勵申請。記者黃于凡／攝影
嘉義縣明年租屋補貼再加碼3600元，縣長翁章梁今在記者會宣傳鼓勵申請。記者黃于凡／攝影

嘉義 租金補貼 青年 翁章梁

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