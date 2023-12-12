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要把砍掉的楊桃樹種回來 打造田美學「楊桃釀」上架便利商店

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣莿桐鄉農會為協助在地老農、青農行銷農產品，融入設計美學，打造「田美學」品牌，今天發表，圖為田美學黃金角螺。記者陳雅玲／攝影
雲林縣莿桐鄉農會為協助在地老農、青農行銷農產品，融入設計美學，打造「田美學」品牌，今天發表，圖為田美學黃金角螺。記者陳雅玲／攝影

雲林縣莿桐鄉農會為協助在地老農、青農行銷農產品，融入設計美學，打造「田美學」品牌，今天發表大美人楊桃釀、黃金角螺、豆皮捲、蒜頭四項產品，其中楊桃釀將在便利商店上市，農會將提撥3%獲利，作為「別砍樹」基金，將逐年消失的楊桃樹種回來。

莿桐鄉盛產楊桃、空心菜、香蕉、蒜頭等作物，近年老農年齡越來越大，返鄉青農又面臨收益挑戰，為協助農民行銷，農會總幹事張鈺萱策畫田美學品牌，結合設計美學，協助農民包裝行銷，今天結合田美學產品、農民曆妝點成一棵獨一無二的耶誕樹，藉此發表品牌產品。

張鈺萱說，新產品「田美學大美人楊桃釀」，即是由大美村產的楊桃釀製而成的飲品。這款獨特的飲品融合了傳統釀造的酸楊桃和大美人甜楊桃，呈現出冬天潤喉、夏天清涼解渴的絕佳滋味。

楊桃釀將於本月18日在便利商店上架，張鈺萱說，莿桐鄉曾是國內楊桃主要產地，近年種植面積縮減，目前僅剩35公頃，農會發起「別砍樹」計畫，透過老農輔導青農，要把楊桃樹一一種回來，目前已有２名女青農接受輔導，楊桃釀在便利商店上架後，農會將提撥3%獲利作為該計畫的基金。

莿桐鄉農會今天同時發表2024年農民曆，深入介紹來自莿桐鄉的農業達人，包含50年老欉大美人楊桃職人張文質、設施管理首獎的有機空心菜林春生、科技人小黃瓜王健生、講究不將就的非洲菊江呈淮、出口日本文心蘭的林進坤、愛在他鄉的烏龍香蕉阮維貴、初秋的牛番茄蔡武良、返鄉青農兄弟檔蔡子翔、蔡子勛，供應歐盟職人手作豆皮林昇添、以生命紀錄莿桐的稻米鐘川上等。

張鈺萱說，希望透過農會全新品牌「田美學」，讓更多人認識莿桐的美麗田園和當地農產的獨特之處，一同感受莿桐的豐富農產和獨具魅力的美食文化。

雲林縣莿桐鄉農會為協助在地老農、青農行銷農產品，融入設計美學，打造「田美學」品牌，今天發表，圖為田美學大美人楊桃釀。記者陳雅玲／攝影
雲林縣莿桐鄉農會為協助在地老農、青農行銷農產品，融入設計美學，打造「田美學」品牌，今天發表，圖為田美學大美人楊桃釀。記者陳雅玲／攝影
雲林縣莿桐鄉農會為協助在地老農、青農行銷農產品，融入設計美學，打造「田美學」品牌，今天發表。記者陳雅玲／攝影
雲林縣莿桐鄉農會為協助在地老農、青農行銷農產品，融入設計美學，打造「田美學」品牌，今天發表。記者陳雅玲／攝影
雲林縣莿桐鄉農會為協助在地老農、青農行銷農產品，融入設計美學，打造「田美學」品牌，今天發表，總幹事張鈺萱盼讓更多人認識莿桐的美麗田園和當地農產的獨特之處。記者陳雅玲／攝影
雲林縣莿桐鄉農會為協助在地老農、青農行銷農產品，融入設計美學，打造「田美學」品牌，今天發表，總幹事張鈺萱盼讓更多人認識莿桐的美麗田園和當地農產的獨特之處。記者陳雅玲／攝影

農會 青農 農民

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