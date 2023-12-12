要把砍掉的楊桃樹種回來 打造田美學「楊桃釀」上架便利商店

雲林縣莿桐鄉農會為協助在地老農、青農行銷農產品，融入設計美學，打造「田美學」品牌，今天發表大美人楊桃釀、黃金角螺、豆皮捲、蒜頭四項產品，其中楊桃釀將在便利商店上市，農會將提撥3%獲利，作為「別砍樹」基金，將逐年消失的楊桃樹種回來。

莿桐鄉盛產楊桃、空心菜、香蕉、蒜頭等作物，近年老農年齡越來越大，返鄉青農又面臨收益挑戰，為協助農民行銷，農會總幹事張鈺萱策畫田美學品牌，結合設計美學，協助農民包裝行銷，今天結合田美學產品、農民曆妝點成一棵獨一無二的耶誕樹，藉此發表品牌產品。

張鈺萱說，新產品「田美學大美人楊桃釀」，即是由大美村產的楊桃釀製而成的飲品。這款獨特的飲品融合了傳統釀造的酸楊桃和大美人甜楊桃，呈現出冬天潤喉、夏天清涼解渴的絕佳滋味。

楊桃釀將於本月18日在便利商店上架，張鈺萱說，莿桐鄉曾是國內楊桃主要產地，近年種植面積縮減，目前僅剩35公頃，農會發起「別砍樹」計畫，透過老農輔導青農，要把楊桃樹一一種回來，目前已有２名女青農接受輔導，楊桃釀在便利商店上架後，農會將提撥3%獲利作為該計畫的基金。

莿桐鄉農會今天同時發表2024年農民曆，深入介紹來自莿桐鄉的農業達人，包含50年老欉大美人楊桃職人張文質、設施管理首獎的有機空心菜林春生、科技人小黃瓜王健生、講究不將就的非洲菊江呈淮、出口日本文心蘭的林進坤、愛在他鄉的烏龍香蕉阮維貴、初秋的牛番茄蔡武良、返鄉青農兄弟檔蔡子翔、蔡子勛，供應歐盟職人手作豆皮林昇添、以生命紀錄莿桐的稻米鐘川上等。