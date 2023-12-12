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「看見陽光“輝”灑色彩」畫展 顏面損傷孩子展才華

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
陽光社福基金會、輝瑞藥廠與奇美醫院今天舉辦公益畫展。圖／院方提供
陽光社福基金會、輝瑞藥廠與奇美醫院今天舉辦公益畫展。圖／院方提供

台灣輝瑞藥廠、陽光社會福利基金會合作10年，要促進燒傷及顏面損傷孩童的友善平等成長環境，打破外觀差異所帶來的歧視與偏見，今天與奇美醫院攜手舉辦「看見陽光，“輝”灑色彩」公益畫展。

台灣輝瑞總裁葉素秋表示，2014年起就與陽光社福基金會合作小陽光畫作與月曆義賣。身為第一家將畫作帶進辦公室展覽的企業，今年又是雙方公益合作10周年。輝瑞以「與陽光一同努力」為病人創造更美好生活為榮，期望精彩畫作分享給更多人

今年的畫展主題為「盡情閃耀每一天」，小陽光們以童真筆觸色彩，將疾病的痛苦與難受，轉化為每一天的繽紛閃耀。期望觀眾能從中感受小陽光的生命能量，透過關懷和支持，使他們擁有更多勇氣和自信，充權肯認自我，能更有力量的迎向未來。

基金會執行長舒靜嫻說，「小陽光」是一群因先天疾病或燒燙傷意外外觀或顏面損傷孩子。他們成長過程不斷經歷手術、復健和來自異樣眼光壓力與挑戰。每年小陽光畫作徵選邀請燒傷顏損兒，以不同主題描繪他們的生活與夢想，也讓更多人看到他們的處境。基金會每年陪伴近400個燒傷顏損兒家庭度過艱辛復健歷程，幫助孩子們重建身心、營造友善環境。

奇美醫院院長林宏榮指出，27年來為雲嘉南地區燒燙病友服務，這次合作希望讓更多人認識陽光孩子的勇氣，支持臉部平權平等的社會價值。展覽今天起到16日在奇美醫院展出。邀請大家一起來體會每一幅畫作的獨特價值，共同感受陽光孩子的勇氣。

院方表示，兒童意外住院燒燙傷最常見，多數發生居家環境。燙傷中心2014年至2023年11月近10年因燒燙傷住院病童211人，占總住院人數20.91%，最多的是熱液燙傷194人(91.94%)，接觸性燒燙傷9人、火燒傷5人，治療預後狀況良好。顏面損傷孩子常歷經連串手術、復健及心理諮商，儘管過程疼痛不已，大多能痊癒。

院方表示，為支持畫作的小陽光們，提供奇美博物館門票，邀請他們至典藏豐富的博物館參觀，讓這群小陽光藝術家感受社會的關懷，用愛勇敢迎向未來。

陽光社福基金會、輝瑞藥廠與奇美醫院今天舉辦公益畫展。圖／院方提供
陽光社福基金會、輝瑞藥廠與奇美醫院今天舉辦公益畫展。圖／院方提供
陽光社福基金會、輝瑞藥廠與奇美醫院今天舉辦公益畫展。圖／院方提供
陽光社福基金會、輝瑞藥廠與奇美醫院今天舉辦公益畫展。圖／院方提供
陽光社福基金會、輝瑞藥廠與奇美醫院今天舉辦公益畫展。圖／院方提供
陽光社福基金會、輝瑞藥廠與奇美醫院今天舉辦公益畫展。圖／院方提供
陽光社福基金會、輝瑞藥廠與奇美醫院今天舉辦公益畫展。圖／院方提供
陽光社福基金會、輝瑞藥廠與奇美醫院今天舉辦公益畫展。圖／院方提供
陽光社福基金會、輝瑞藥廠與奇美醫院今天舉辦公益畫展。圖／院方提供
陽光社福基金會、輝瑞藥廠與奇美醫院今天舉辦公益畫展。圖／院方提供

畫作 復健 多人

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