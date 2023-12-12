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台南機車直接左轉 增永康區大灣路、富強路1段

中央社／ 台南12日電

台南市10月28日起試辦中西區中正路、府前路開放機車行駛內側車道及路口直接左轉，且保留兩段式左轉待轉區，成效良好，市府今天宣布永康區大灣路、富強路1段為第2波開放路段。

台南市政府交通局今天發布新聞稿指出，中西區中正路、府前路共31個路口開放機車行駛內側車道及路口直接左轉，10月28日起試辦6個月，首月成效良好，決定擴大試辦路段，第2波開放永康區大灣路、富強路1段，以蒐集更多資料，作為將來規劃參考。

交通局長王銘德表示，試辦首月數據顯示，中正路及府前路受傷事故件數29件，去年同期40件，其中機車涉入事故件數28件，去年同期36件，肇事涉及機車直接左轉事故件數2件，全是機車在最外側車道直接左轉，未因開放機車直接左轉而增加。

王銘德說，中正路、府前路試辦情況良好，相關單位昨天已會勘永康區試辦道路，沿線長度4公里共58處路口，其中26處號誌化路口（包含1處路口設置左轉專用道），32處非號誌化路口，永康區大灣路、富強路1段試辦措施和中西區中正路、府前路相同。

交通局表示，永康區大灣路、富強路1段試辦期預定12月23日起，交通局將派工移除路口強制機車兩段式左轉標誌共40面及增設指示牌面，試辦期施工至路面標字完全刨除前，警方不舉發違規行駛禁行機慢車道。

車道 台南

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