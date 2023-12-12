國民黨許瑞貴、高美珠選立委 台東黨部「開鍘」

國民黨台東縣黨部昨天召開委員會議，通過高美珠及許瑞貴兩人違紀參選立法委員案，分別處以撤銷及開除黨籍處分，將報請中央黨部審核，兩人違紀參選，勢必對國民黨台東選情造成變數。

高美珠於11月23日向台東縣選委會登記參選平地原住民立委選舉，許瑞貴則於11月21日登記參選區域立委，今天國民黨台東縣黨部發出「開鍘處分」，保障黨提名人參選權益。

台東縣黨部指出，考核紀律委員會針對高美珠及許瑞貴兩人日前召開考紀會議，因兩人未經黨徵召、核准等提名程序逕自登記參選立委，縣黨部昨天通過決議，高美珠予以撤銷黨籍、許瑞貴予以開除黨籍處分。

台東縣黨部主委吳秀華表示，因考量高美珠已聲明退黨，且擔任黨代表及中央委員等職務，考紀會考量其對黨務卓有貢獻，處以撤銷黨籍處分。