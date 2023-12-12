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嘉義水上愛心嘉年華邁入18年 募72萬刷新義賣愛心紀錄

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
水上商圈鴨肉羹常務監事的爵士鼓表演募款團隊，今年募得1萬1688元佳績，也有一路發發發諧音，相當有趣。圖／水上商圈提供
水上商圈鴨肉羹常務監事的爵士鼓表演募款團隊，今年募得1萬1688元佳績，也有一路發發發諧音，相當有趣。圖／水上商圈提供

嘉縣水上商圈文化觀光發展協會理事長林怡菁，熱血發起水上愛心義賣嘉年華活動迄今邁入第18年，剛成軍的水上商圈其10店家限量聯合義賣募得7870元，今年愛心嘉年華擁地方上百攤位響應，更打破過去義賣金額，今公布募款刷新紀錄共募得72萬2563元。

「水上愛心義賣嘉年華」最早由林怡菁發起，獲在地店家及民意代表等各單位響應，包括立委蔡易餘、水上鄉長林緗亭及水上分局水上派出所等單位力挺，水上分局反詐宣導印165張波麗士公仔圖紙全被畫完，讓學童彩繪完可打彈珠抽禮，警政志工幫忙顧小孩，爸媽放心去採買做公益的趣味情況。

理事長林怡菁表示，這次報名攤位，多了好多生力軍，加上日前商圈舉辦水上美食地圖發表，擴大宣傳，讓今年義賣人潮更多，每一攤生意都很好，義賣金額突破72萬多元，未來會更努力，繼續與大家一起做愛心。

水上鄉長林緗亭表示，愛心義賣嘉年華活動，是水上民間自行舉辦多年，人潮洶湧每年都大成功，自己也每年都報名參加，身體力行支持，沒想到她期待義賣金額能再寫下紀錄，真的心想事成，水上可說是最有愛心的鄉鎮。

立委蔡易餘今年持續到場支持，更親自下廚炸地瓜球義賣，蔡易餘說，他上任立委後，團隊每年都會參加水上愛心嘉年華活動，今年他也親自炸起地瓜球，希望用動手做愛心，讓這份愛心可以一直延續下去。

「再怎麼忙，每一年一定要排除萬難參加水上的愛心盛會！」縣長翁章梁說，這盛況是比過年還要熱鬧，水上今年成立商圈，50家店家把鄉內的特色美食連結起來，水上人也都已經很習慣，每年都12月初這時間都來逛街做公益，他非常感動。

嘉縣水上分局及志工隊響應，擺攤宣傳反詐騙，印165張圖畫紙供學童著色完打彈珠抽禮物。圖／水上分局水上志工隊提供
嘉縣水上分局及志工隊響應，擺攤宣傳反詐騙，印165張圖畫紙供學童著色完打彈珠抽禮物。圖／水上分局水上志工隊提供
嘉縣水上分局及志工隊響應，擺攤宣傳反詐騙，印165張圖畫紙供學童著色完打彈珠抽禮物，也都全被畫完一掃而空。圖／水上分局水上志工隊提供
嘉縣水上分局及志工隊響應，擺攤宣傳反詐騙，印165張圖畫紙供學童著色完打彈珠抽禮物，也都全被畫完一掃而空。圖／水上分局水上志工隊提供
立委蔡易餘已多年到場力挺，前天更親自下廚義賣炸地瓜球，吸引人客大排長龍購買做公益。圖／立委蔡易餘服務團隊提供
立委蔡易餘已多年到場力挺，前天更親自下廚義賣炸地瓜球，吸引人客大排長龍購買做公益。圖／立委蔡易餘服務團隊提供
嘉縣水上分局及志工隊響應，擺攤宣傳反詐騙，印165張圖畫紙供學童著色完打彈珠抽禮物，也都全被畫完一掃而空。圖／水上分局水上志工隊提供
嘉縣水上分局及志工隊響應，擺攤宣傳反詐騙，印165張圖畫紙供學童著色完打彈珠抽禮物，也都全被畫完一掃而空。圖／水上分局水上志工隊提供

愛心 義賣 蔡易餘

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