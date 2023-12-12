嘉義水上愛心嘉年華邁入18年 募72萬刷新義賣愛心紀錄

嘉縣水上商圈文化觀光發展協會理事長林怡菁，熱血發起水上愛心義賣嘉年華活動迄今邁入第18年，剛成軍的水上商圈其10店家限量聯合義賣募得7870元，今年愛心嘉年華擁地方上百攤位響應，更打破過去義賣金額，今公布募款刷新紀錄共募得72萬2563元。

「水上愛心義賣嘉年華」最早由林怡菁發起，獲在地店家及民意代表等各單位響應，包括立委蔡易餘、水上鄉長林緗亭及水上分局水上派出所等單位力挺，水上分局反詐宣導印165張波麗士公仔圖紙全被畫完，讓學童彩繪完可打彈珠抽禮，警政志工幫忙顧小孩，爸媽放心去採買做公益的趣味情況。

理事長林怡菁表示，這次報名攤位，多了好多生力軍，加上日前商圈舉辦水上美食地圖發表，擴大宣傳，讓今年義賣人潮更多，每一攤生意都很好，義賣金額突破72萬多元，未來會更努力，繼續與大家一起做愛心。

水上鄉長林緗亭表示，愛心義賣嘉年華活動，是水上民間自行舉辦多年，人潮洶湧每年都大成功，自己也每年都報名參加，身體力行支持，沒想到她期待義賣金額能再寫下紀錄，真的心想事成，水上可說是最有愛心的鄉鎮。

立委蔡易餘今年持續到場支持，更親自下廚炸地瓜球義賣，蔡易餘說，他上任立委後，團隊每年都會參加水上愛心嘉年華活動，今年他也親自炸起地瓜球，希望用動手做愛心，讓這份愛心可以一直延續下去。