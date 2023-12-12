嘉市總統立委大選藍綠激戰 五星縣市長黃敏惠、翁章梁輔選PK

總統立委選戰倒數，嘉義市立委選舉藍綠陣營激戰，藍營張秀華、綠營王美惠針對前瞻議題隔空交鋒，上演看板大戰，張秀華有市長黃敏惠輔選當靠山，王美惠有民進黨中央及嘉義縣長翁章梁力挺，黃、翁兩人都是連任的民調五星縣市長，嘉市立委選戰也被視為藍綠五星縣市長輔選PK大戰。

選戰白熱化，王美惠選舉看板和賴清德同框「挺清德佮阿惠」、「優秀立委」占據主要路口，張秀華和黃敏惠同框主打團結「做伙」，加上嘲諷對手「前瞻國最後一名」看板；其中王美惠在吳鳳路與垂楊路口架起2片看板，張秀華在2看板間架上反諷看板，王美惠再換新看板「抹黑」、「造謠」駁斥，上演看板大戰。

張秀華說，對手小動作，她只有會心一笑，感覺就像小孩子玩家家酒，因為真的假不了，假的真不了，即使對手再怎麼換看板，也掩飾不了前瞻計畫，中央核定嘉市的補助金額全國最後第一名。王美惠反駁「妳根本不懂什麼是前瞻，不懂要問，不懂又不問，連這個妳都不懂！」

王美惠與賴清德聯合競總大會，怒批手胡亂抹黑，親鄉們都為她感到不捨，不是她不反擊，希望還給嘉市乾淨選戰，嘉市是民主聖地，選舉應提出建設願景。縣長翁章梁力挺送暖強調，嘉縣市共同生活圈，嘉市消費地、嘉縣生產地，他稱讚王美惠是「認真骨力」好立委，請鄉親支持王美惠連任。

黃敏惠擔任侯友宜、張秀華聯合競總主委，針對賴清德挺王美惠指前瞻補助殿後，要換市府說法，黃敏惠日前造勢晚會，批賴清德說法顛倒是非，批中央承諾負擔鐵高嘉市配合款跳票，市府要背負近40億負債，提報建總圖書館計畫中央打回票，民進黨過去嘉市總統立委大選拿過半選票，中央執政如此對待嘉市是「真心換絕情！」