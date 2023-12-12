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新生兒數再減 雲林縣府、4鄉鎮明年加碼生育補助搶救

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣長張麗善表示，已規畫刺激生育政策，近日即將公布。記者陳雅玲／攝影
雲林縣長張麗善表示，已規畫刺激生育政策，近日即將公布。記者陳雅玲／攝影

雲林縣人口數逐年下降，「生不如死」現況難以逆轉，民政處統計，今年截至11月底新生兒不到3千名，為刺激生育，雲林縣4鄉鎮明年起加碼生育補助，雲林縣府也將加碼補助生育津貼，加碼額度仍在規畫中。

雲林縣去年有3340名新生兒，今年截至11月底僅2939名新生兒，全縣20鄉鎮有11鄉鎮新生兒數尚未滿百，其中又以東勢鄉僅33名最少。

二崙鄉去年僅100名新生兒，今年截至11月底僅97名，能不能破百名仍是未知數，鄉長鍾東榮在臉書表示，為鼓勵鄉民生育意願，明年1月1日開辦生育補助，只要在二崙鄉辦理出生登記或初設戶籍的新生兒，每名補助6千元（其父或母須設籍本鄉滿一年)。

雲林縣社會處統計，雲林縣目前已有7鄉鎮自行加碼生育補助或營養補助，東勢、莿桐、斗南、二崙四鄉鎮明年元旦起跟進加碼，東勢每胎補助2萬元最高，其次是莿桐1萬2千元、斗南1萬元、二崙6千元，明年全縣有過半數11鄉鎮加碼生育補助。

雲林縣府現行生育津貼為第一胎一萬元，第二胎起每名遞增1萬元，縣長張麗善表示，全台各縣市都面臨生育率下降的危機，為提高生育率，縣府已擬定相關計畫，至於如何加碼刺激生育，近日將公布。

生育補助 雲林 新生兒

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