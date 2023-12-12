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啟用10年經營困難 雲林土庫公有市場朝轉型網購電商

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
土庫第3公有市場環境、交通俱佳，且可容納百餘戶，但10年來攤商進駐意願低，顯得蕭條沒落。記者蔡維斌／攝影
土庫第3公有市場環境、交通俱佳，且可容納百餘戶，但10年來攤商進駐意願低，顯得蕭條沒落。記者蔡維斌／攝影

斥資6千多萬元建造的雲林土庫鎮第3公有零售市場，啟用約10年，百餘格位中實際做生意的僅約10攤，相當蕭條，為此縣府和土庫鎮公所即日起推出「好酷券」，可折抵市場消費，盼帶動買氣。土庫鎮長陳特凱指出，長遠計畫爭取經費改造第3市場內的規格，轉型雲林首座網購電商市場。

土庫鎮市區現有兩座公有零售市場老舊但人潮興旺，縣府才再建造第3公有零售市場，陳特凱說，經調查第3市場為固定攤位設施，無法滿足販售不同品項攤商運用空間，加上民眾習慣舊市場消費，都是進駐少原因。

縣府建設處長李俊興說，好酷券即日起每周六上午8點起推出，自備購物袋、環保杯即可到市場服務台領取兩張，面額共100元好酷券，預計推出8周，每周送出225份、總計1800份。

有攤商認為，目前租戶約5成，許多都用攤位當倉庫或冷凍庫，好酷券能短暫性刺激買氣是好事，長久之計還是要拿出魄力，設法把舊市場的攤販集中到新市場來，才可能結市、活絡商機。

陳特凱也說，公所委託亞洲大學做市場調查，認為第3市場與另兩座同質性太高，以有限的消費人口要活化恐不容易，擬設立網購取貨點、電子交易站，甚至可增設現代化的冷藏系統，如此一來能引進新的消費型態。

網購 雲林 電商

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