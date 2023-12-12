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南科LM區路邊停車 下月調漲

聯合報／ 記者謝進盛周宗禎／台南報導
需求殷切，南科LM區路邊停車收費，由現有6小時30元，下月改為每小時20元 。記者謝進盛／攝影
需求殷切，南科LM區路邊停車收費，由現有6小時30元，下月改為每小時20元 。記者謝進盛／攝影

台南市舊縣區陸續推動路邊停車收費，南科外來人口暴增，LM特區去年起實施路邊停車收費，每6小時僅30元，卻常見特定車輛久停，交通局決定要改每小時20元，附近租屋族哀怨每月費用多近1千元，另永康多處路邊車格也改收費，有議員呼籲，持續盤點停車空間。市府表示，明年南科周邊再發包立體停車場

南科LM區都去年列入路邊收費路段，下月2日起調高計費包括蓮潭路、月眉園路、目加溜灣大道、陽光二路、陽光三路、陽光北一路、陽光南一路、龍目井路等近400個停車格，收費時段上午8點至晚上10點，也可選月租3000元。

家住高雄在LM區租房的南科某光電廠吳姓工程師無奈說，「不是住LM區都是有錢人」，估計未來每月約增加支出600至1000元。多數住戶認為，落實使用者付費，支持新費率。

副議長林志展指出，市府應要持續設法解決停車問題，盤點出可能地點滿足住戶生活需求。交通局副局長熊萬銀回應，規畫4層樓立體停車場，預估明年發包，提供300個汽車及230個機車停放，可望2年內完成。

此外，不少南科人口移入的永康區，其中中華路奇美醫院附近、大灣東路鄰近崑山科大、東橋重劃區新建案周遭、忠孝路連結高雄榮總台南分院路段陸續增加停車位，原有及新增車格也陸續改收費。

在中華路銀行上班的林姓男子說，附近多數道路都畫紅線，停車格有限不少人卻一停就一整天，收費可以減少佔用；忠孝路李姓住戶則認為，新設停車格但格位不夠，紅線愈畫愈多，不覺能改善交通。

交通局技正黃俊傑說，地方民意常要求增減紅線、停車格，會依市區發展程度、道路交通需求、地方共識規畫增加收費停車格，也會先徵詢民眾意見。

南科 台南 停車場 重劃區 奇美醫院

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