跨年幾滿房 台南購物節與業者聯手送電動機車

馬上要跨年，台南購物節結合飯店、旅宿業者，推出「iShopping跨年加碼抽」，今起至明年1月28日入住購物節指定飯店，在購物節活動登錄，就有機會抽中Gogoro電動機車等大獎。

台南市政府經發局今天在民治市政中心辦記者會，邀請旅宿業者與會。外界關心跨年訂房情形，包括桂田酒店等多家業者均表示，今年台南國旅市場不錯，訂房率可達8成，跨年熱門時段幾已滿房。

市府經發局副局長蕭富仁表示，超過360間飯店或民宿結合購物節，只要將消費單據登錄到「台南購物節」App或活動網站，即可獲得抽獎資格，消費累積滿100元獲得1組序號。此外，台南許多知名大飯店與特色民宿，除了具有台南味的質感伴手禮，還推出許多跨年訂房優惠。

甚至還推出許多跨年訂房優惠，如桂田酒店1月1日至3月底雙人豪華客房還附2客早餐奇美博物館、台灣歷史博物館各2張。長榮酒店「歲末迎春1+1」，平均2人每晚不到2500元可入住豪華客房、禧榕軒大飯店「府城美食吃貨攻略」國華友愛新商圈住房專案，平日入住雙人房4,299元，再加贈美食抵用券，適用國華街50間合作店家。

經發局說，本次「iShopping跨年加碼抽」有超過360間優質飯店或民宿可供選擇，除有機會抽中Gogoro電動機車，登錄享2倍金額累計，更多活動內容，可上台南購物節活動網站 https://tainanshopping.tw 查詢。