迎台南400第一道曙光 二寮日出音樂會元旦感動登場
台南市府廣邀全民提案參與台南400系列活動，中華強友文教協會策劃「台南400曙光乍現日出音樂會」，2024年1月1日將在二寮觀日平台演出，以音樂迎接第一道曙光的感動。
市長黃偉哲今天在市府舉行的活動預告記者會致詞表示，迎接2024年台南400的第一道曙光，就是在左鎮區二寮觀日平台場域，二寮也是目前可以見到雲海地點中海拔最低處，感謝中華強友會規劃在台南400的第一天，以陽光與充滿希望的音樂來迎接曙光，同時也象徵前瞻台南的光明未來。
強友會秘書長林貞君表示，本次活動邀請知名大提琴家張正傑及「弦外之音團」策劃，以音樂迎接「台南400」第一道曙光，除了張正傑，還有女高音翁若珮、男中音林政勳、小提琴林天吉、小提琴張芝庭、中提琴徐曉虹等音樂家參與，透過曲目巧妙編排，讓參與民眾感受黑暗逐漸消褪，迎接日出時刻的感動。
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