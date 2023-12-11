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嘉義馬稠後將設「園中園」 鄭文燦拍板：助半導體發展

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣馬稠後產業園區二期開發中，行政院副院長鄭文燦（左二）今視察進度，並承諾設「園中園」助半導體發展。記者黃于凡／攝影
嘉義縣馬稠後產業園區二期開發中，行政院副院長鄭文燦（左二）今視察進度，並承諾設「園中園」助半導體發展。記者黃于凡／攝影

民進黨嘉義縣海區立委蔡易餘力拚三連任，日前端出政見牛肉，推動馬稠後產業園區「園中園」，將園區44.48公頃土地作為科學園區，行政院副院長鄭文燦今到園區視察，承諾分為兩期推動，先由經濟部園區管理局招商，再由國科會進行環評等程序，納入南科管理局。

鄭文燦說，嘉義科學園區即將完工，未來半導體產業進駐後，土地有限需另尋供應商基地，馬稠後產業園區2期約44公頃很適合作為「園中園」，今天協調台糖、經濟部合作，第1階段由園區管理局接手，和縣府一起招商，未來第2階段再納入國科會，進行環評審查。

縣府經發處表示，馬稠後產業園區2期面積約344公頃，士地取得以縣府與台糖公司合作開發方式，公共工程預計2025年12月完工，目前工程進度約45%，縣府分回111.71公頃全數標售，台糖分回100.71公頃，其中45.2公頃用於未登工程，產一44.48公頃、產二11.03公頃。

立委蔡易餘說，行政院斥資70.63億元開發嘉義科學園區，今年5月22日已動土，未來嘉科將成為半導體產業鏈一環，除了科技大廠進駐外，還會帶動設備、材料等衛星工廠，但目前嘉科一期開發面積有限，所以選在馬稠後產業園區設立「園中園」，讓更多協力廠商進駐。

經濟部次長林全能說，打造馬稠後產業園區「園中園」，讓半導體設備、零組件及材料廠商進駐，產業類別並無問題，且台糖也對「園中園」樂見其成，台糖產業園區租金目前每坪42元，未來成為科學園區後租金會再調整，參考鄰近水上、中埔租金水準，約每坪100元。

縣長翁章梁表示，台糖在馬稠後2期將有100公頃的土地，未來將會分成兩大塊，其中一部分將輔導未登記工廠廠商進駐，另外一塊約44公頃，由鄭文燦、蔡易餘一起討論，若決定成為半導體產業下游供應商進駐地區，嘉義縣政府將全力配合協助。

嘉義縣馬稠後產業園區二期開發中，行政院副院長鄭文燦（左二）今視察進度，並承諾設「園中園」助半導體發展。記者黃于凡／攝影
嘉義縣馬稠後產業園區二期開發中，行政院副院長鄭文燦（左二）今視察進度，並承諾設「園中園」助半導體發展。記者黃于凡／攝影

半導體 嘉義

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