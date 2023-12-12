全國市集名攤評核 台南花園夜市入選5星市集

經濟部112年度「2023台灣五星集～優良市集暨樂活名攤評核計畫」成績揭曉，台南市共獲得1465顆星成績，其中花園夜市新入選5星市集，成為南台灣唯一5星夜市。

台南市政府今天下午於新吉工業區服務中心舉行頒獎典禮，由市長黃偉哲頒獎給獲獎市集及攤商，期許持續提升品質，公私部門協力促進台南商業繁榮。

黃偉哲致詞表示，台南美食小吃深獲國內外消費者喜愛，造就台南美食之都盛名，在市府經發局輔導與市集攤商努力下，今年在經濟部評比當中，獲得6處4星市集、40處3星市集，為全國最多；名攤部分則有7個5星名攤，其中6個是新入選，1個是連莊，成績斐然也十分不容易。

黃偉哲強調，未來市府會推動市集與名攤優化政策，期盼讓全國民眾都知道，最美味好吃的市集就在台南，最好逛的市集也在台南，明年再接再厲，獲得更多獎項。

台南市經發局提供資料指出，台南市今年獲得7處5星名攤、6處4星名攤、以及416處3星名攤；還有1處5星市集、6處4星市集，以及40處3星市集的得獎肯定，其中「鄭仔寮花園夜市」更是全台唯二新入選的5星市集，也是南台灣唯一5星夜市。

經發局指出，花園夜市曾獲得全球排名第12名熱門打卡景點，也是南台灣最受歡迎夜市之一，今年除了獲得5星市集殊榮外，花園夜市攤商「日出極光茶飲專賣店」、「地茶-鳳姐杏仁茶」、「英國皇家英式紅茶專賣」、「烤我麻吉」等，同時獲得5星名攤肯定。

經發局指出，今年5星獲獎數量創新高，顯見獎勵制度給予市集及攤商很大激勵，台南市市場處已制定「好市發生暨好市攤開獎勵計畫」，明年將擴大獎勵至獲獎4星的市集及名攤，邀請各店家一起迎接台南400。