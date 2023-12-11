台南跨年晚會首波卡司 有日本Lady Gaga 、五堅情、荷蘭美聲歌手

台南市長黃偉哲今公布「台南好Young」耶誕跨年演唱會第一波卡司，跨年當天受邀開唱的「五堅情」婁峻碩也在宣傳記者會驚喜現身。黃偉哲表示婁峻碩才在10月份活動獻唱小幸運後，就傳出求婚成功喜訊，也趁機致贈東山蜂蜜，祝福他和伴侶甜甜蜜蜜。

黃偉哲表示，明年即將迎接2024年「台南400」，400年前的1624年，是荷蘭人首次來到台南，因此這次演唱會邀請荷蘭美聲歌手Martin Hurkens來表演。「日本流行時尚教主」卡莉怪妞被譽為「日本Lady Gaga」，也受邀參加跨年晚會，她的出道代表作MV在YT頻道更突破1.9億次點閱率，魅力驚人。另，還有新加坡藝人文慧如、台灣原住民歌手葛西瓦等堅強陣容。

黃偉哲說，接下來還有第2波藝人卡司即將公布，請大家拭目以待。另，為了培植台南在地優秀街舞團體，也特別在舞台前規畫搖滾區，提供年輕舞者近距離觀摩國際級演出的良機。

南市府表示，「台南好Young」耶誕跨年系列活動重視區域平衡、不同年齡的參與，因此規畫2場親子活動及3場大型演唱會。兩場親子活動已辦完，3場大型演唱會則將陸續展開，包括23日「搖滾耶誕演唱會」、31日「台南好young跨年晚會」及「南瀛跨年晚會」，雙市政中心同時跨年倒數，共同迎接2024年來臨。

2024「台南好Young」耶誕跨年演唱會第一波卡司如下：

搖滾耶誕演唱會

時間：12/23晚上

地點：永華市政中心西側廣場

林宥嘉、告五人、高爾宣、麋先生、葛西瓦、文慧如、Martin Hurkens、Marjolein

台南好Young跨年晚會

時間：12/31晚上

地點：永華市政中心西側廣場

卡莉怪妞

南瀛跨年晚會

12/31晚上

地點：新營南瀛綠都心公園

艾怡良、陳建瑋、婁峻碩、張語噥、鄭心慈、范范（范庭瑜）、潤少、影子計畫、張羽靚、足魯樂團。

詳情請上「2024台南好Young-耶誕跨年系列活動」官網或粉專查詢。

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